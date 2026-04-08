魚屍鋪滿水門！ 王功千尾魚暴斃 村長質疑畜牧廢水釀禍

彰化縣芳苑鄉王功漁港旁水域近日驚見大量魚群暴斃，縣議員洪騰民接獲通報後前往會勘。（翻攝洪騰民臉書）

彰化縣芳苑鄉王功漁港旁水域近日驚見大量魚群暴斃，水門與橋旁區域漂滿上千尾翻肚魚屍，密密麻麻的約占河道三分之一寬度，讓人看了頭皮發麻，現場甚至瀰漫異味，不少遊客見狀紛紛掩鼻快步離開。

縣議員洪騰民接獲通報後前往會勘，發現現場水色混濁，部分區域呈現咖啡色，質疑恐有污染源長期排入水域。他指出，死魚集中於水門周邊與排水口，顯示問題可能與水流交換不良或外來污染有關，要求相關單位徹查原因。

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王功村長黃丁禮表示，類似魚群暴斃情況並非首次，幾乎隔一段時間就會發生。他指出，該處水色異常，疑似與上游畜牧場排泄物或不明廢水偷排有關，「有些人會趁大雨時排放」，再加上水門若未適時開啟，水體無法循環，容易形成「死水」，導致魚群缺氧死亡。

釣魚民眾也說，幾乎每隔一段時間就會看到這種情形，這次死亡魚種包含鱸魚、油魚，甚至還有平時較少見的變身苦（金錢魚）與黑格（黑棘鯛）等。他擔心魚屍堆積在出海口，恐衍生惡臭與環境問題，盼相關單位儘速處理。

彰化縣環保局表示，接獲通報後已派員前往芳苑鄉漁港路852號旁水域稽查，現場發現有死魚情形，惟該區域水位處於滿水狀態、水質外觀尚屬清澈，沿線巡查未發現異常排放。經現場量測，水質pH值為7.52、溶氧量（DO）1.17毫克／公升、水溫約23.7度，初步研判因溶氧量過低導致魚群死亡，後續將持續監測並加強巡查。

魚屍密密麻麻約占河道三分之一寬度，數量上看上千尾，現場甚至瀰漫異味。（翻攝洪騰民臉書）

死掉的魚有鱸魚、油魚等。（翻攝洪騰民臉書）

附近民眾質疑，魚群暴斃與上游畜牧場偷偷排泄物有關，加上水門未適時開啟，水體無法循環，形成「死水」，導致魚群缺氧死亡。（民眾提供）

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