教育部攜手大學推線上程式語言課 助攻高中職學生成AI人才

教育部攜手大學為高中職學生推線上程式語言課，培養數位素養。（圖由教育部提供）

為厚植高中職學生的數位素養，進一步成為AI領域的未來人才，教育部國教署特別與大學端合作開設「PythonAI線上多元選修」課程，透過線上同步教學與虛實整合的實作活動，引導學生從基礎程式語言出發，進而跨入人工智慧的應用殿堂。

教育部表示，該課程以Python程式語言為學習核心，強調「做中學」的教育精神。課程規劃從變數運算、條件判斷到迴圈應用等基礎邏輯著手，透過生活化的案例模擬，由教師示範後交由學生動手實作。從基礎指令到完整的運算思維建立，許多學生在學習過程中發現，程式設計不再是深不可測的編碼，而是一種具備解決問題能力、能創造實際應用的生活工具。

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參與課程的新北市立金山高中合作教師分享，學生在學習過程中逐步建立了系統化思考能力。特別是當程式執行出現錯誤時，學生不再僅是等待答案，而是開始嘗試自主調試（Debug）、找出原因並進行修正。這種「勇於探索、不怕失敗」的精神，正是培養具備創新思維與問題解決能力之新世代人才的核心目標。

來自高雄市立仁武高中的學生則表示，原以為撰寫程式需背誦大量複雜指令，實際參與後才發現，程式其實是與電腦溝通的「另一種語言」。只要理解運算邏輯，便能循序漸進完成任務。也有學生分享，希望未來能進一步利用Python製作小遊戲、架設網站，甚至開發初階的AI應用，將課堂學習與個人興趣深度結合。

教育部強調，「PythonAI線上多元選修」採取「跨校遠距教學」模式，成功突破了地域限制。無論是都市或偏遠地區的學生，皆能透過線上平台共享頂尖教學資源。這不僅落實了教育公平性，更展現了線上選修課程在促進資源共享與跨校交流上的優勢。而面對AI與數位科技的快速演進，提升學生的科技應用力已是當前教育政策的重要方向。未來將持續結合大學端與跨校教學社群的力量推動多元線上課程。

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