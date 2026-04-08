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    首頁 > 生活

    金門逾700旅客滯留！立榮、華信增開加班機 軍機再增援9航次

    2026/04/08 13:01 記者吳正庭／金門報導
    國防部預計再投入軍機支援金門載客。（記者吳正庭攝）

    國防部預計再投入軍機支援金門載客。（記者吳正庭攝）

    不再受連日濃霧威脅，金門機場一早班機疏運正常，班班客滿，不過仍有逾700名旅客守在候補櫃台等待登記，縣府協調立榮、華信航空公司加開晚間4航次班機；國民黨籍立委陳玉珍說，國防部也將加開9航次班機，相關訊息可前往「金門觀光逗陣行」、「陳玉珍 珍愛金門」臉書查詢。

    縣府表示，立榮航空（ATR機型）預定18:30台北起飛往金門、20:35金門起飛往台北。華信航空（ATR機型）預計15:55台中起飛往金門、16:30金門起飛往台中。

    陳玉珍說，國防部預定支援的加班機為：金門飛台北5班、金門飛台中1班、金門飛高雄2班、高雄飛金門1班。

    由於6日、7日濃霧攪局，打亂逾千名旅客行程，金門航空站陸續協調加開班船、民航機、軍機，仍有不少旅客「無機可乘」，根據上午9點半統計登記候補旅客數，往台北376人、往台中189人、往高雄177人。

    金門航空站提醒旅客，注意各航空公司及航空站受理的軍機登記時間。

    金門機場候補櫃台前旅客越來越多。（讀者提供）

    金門機場候補櫃台前旅客越來越多。（讀者提供）

    金門機場候補櫃台前擠滿等待旅客，國民黨籍立委陳玉珍（右一）協助登記人數並表示，國防部將加開班機支援載客。（讀者提供）

    金門機場候補櫃台前擠滿等待旅客，國民黨籍立委陳玉珍（右一）協助登記人數並表示，國防部將加開班機支援載客。（讀者提供）

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