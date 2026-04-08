高雄春捲中毒案再增16人 累計173人

高雄春捲中毒案再增16人累計173人。（資料照）

高市苓雅區正義市場春捲食品中毒案，衛生局統計至今（8）日上午8時止，因症就醫人數再增加16人，累計173人，最後發病日為4月6日，監控各醫療院所收治患者病況穩定，經治療後持續恢復中。

衛生局表示，該春捲（潤餅）販售攤商4月5日上午11時起停業，迄今滿72小時，因沙門氏菌潛伏期通常為6至72小時，收治中毒患者的各醫療院所持續追蹤致病源。

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另針對外界質疑高雄市政府衛生局115年「兒童清明專案」檢驗品項不足，衛生局也說明，相關抽驗並非僅為例行性抽驗，而是因應清明節前春捲、潤餅進入消費高峰期，另於4月1日及2日啟動加強風險導向抽驗，針對多處春捲攤商販售成品密集加驗8件，連同專案首批原已完成檢驗41件，清明專案累計抽驗49件。

其中抽驗春捲成品共13件，抽驗地點涵蓋全市11個行政區，均依衛生標準檢驗沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌及李斯特菌等項目，結果均合格，並非如外界所稱「完全未檢驗沙門氏菌」。

衛生局指出，今年兒童清明專案原已涵蓋兒童節餅乾糖果及清明應景春捲等相關食材，並於上月27日發布首波檢驗結果，由於考量清明連假前，春捲、潤餅等即食食品需求快速升高，業者因應需求增加備料，且該類食品屬多食材混合、手工現場製作的高暴露風險品項，故於新聞稿發布後，加強春捲成品風險導向抽驗，以因應節令消費型態與風險預防管控。

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