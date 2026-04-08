衛福部立醫院資訊系統再爆用同家中資廠商 台北醫院：指控並非事實

有關衛生福利部所屬醫院醫療資訊系統採購案，衛福部台北醫院澄清，盼釐清誤解，避免錯誤訊息影響民眾對公立醫療體系的信任，圖為部北醫院。（圖由衛福部台北醫院提供）

衛生福利部桃園醫院資訊系統2022年被爆料使用中國系統，發生遭駭客入侵、竊取病患個資情事，系統商是「昱誠智能服務公司」，有周刊報導，衛福部事後汰換19家部立醫院的資訊系統，委由部立台北醫院統一招標，但最後得標者竟然又是「昱誠智能」，質疑衛福部放任廠商變相綁標，讓承辦人面臨違法窘境；台北醫院今天回應說，採購標案都依政府採購法規定辦理，有完整的效益評估與審查程序，絕無外界指控指定廠商或資安疑慮。

周刊報導提及，「昱誠智能」的秦姓負責人出生於香港，後來移民來台，經常往返兩岸，他曾對外宣稱，希望把台灣的先進技術及優秀企業帶進家鄉，祖國統一及兩岸融合發展是他最大的心願。

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周刊報導「昱誠智能」提供醫療資訊系統，各醫院若想修改程式只能找昱誠，資料庫和硬體設備的採購都被綁住，上千萬元的採購金額未經公開招標，甚至出現「買東交西」的情況，讓醫院承辦人員處於違反《政府採購法》的風險；昱誠得標後，又在政府採購網提出25項「共同供應契約產品」，讓部立醫院可以下單購買資料庫等附加軟體，但採購內容完全由廠商主導，有醫院下單採購軟體授權，但廠商除了提供一紙書類文件，還交付3台價值各百萬元的自動備管機，硬要承辦人簽收。

台北醫院回應表示，醫療資訊系統採購案是依衛福部政策推動，委託部立台北醫院辦理19家部立醫院的系統汰換，都依照政府採購法辦理公開招標及公開評選，共有7位委員（外聘4位，內聘3位），外傳所稱「涵蓋所有醫院之巨額標案」並未釐清實際契約範圍，而「外傳部北院長鄭舜平為標案主導人，未曾與資訊業務主管討論評估，就於會議中拍板定案」的說法，也與事實不符。

針對外界質疑採購過程涉「以小綁大」或「指定廠商」，台北醫院表示，軟體與硬體採購權責明確區分，得標商昱誠智能公司的履約範圍僅限於醫療資訊系統相關軟體服務，並不包含伺服器、網路設備或其他硬體設施，各醫院均依自身需求獨立辦理硬體採購與驗收程序，資訊中心籌備小組也未參與相關決策，從未指定特定品牌或廠商，也無「訂A貨交B貨」情形。

台北醫院澄清，近年台北醫院資訊採購案及共契採購中，昱誠公司承標比例極低，並非外界所稱高度集中，均可查證；昱誠公司也非陸資企業，相關資料可於經濟部公開清冊查證；昱誠公司通過ISO27001及ISO27701等國際認證，並提供第三方原始碼檢測報告，未發現使用中國大陸製元件或潛在惡意程式；資安風險經評估屬可控範圍。

台北醫院強調，資訊中心籌備小組成立目的在於提升部立醫院整體資訊自主能力與長期發展基礎，自成立以來，已協助各院提出逾300項客製化需求，院方無償協助部醫共同發展，從未額外收費。

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衛福部桃園醫院資訊系統2022年被爆用中國系統，引資安爭議，有周刊報導，衛福部事後汰換19家部立醫院的資訊系統，委由衛福部台北醫院統一招標，但最後得標竟是同一家系統商。（圖翻攝自台灣標案網）

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