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    首頁 > 生活

    基隆河污染致15萬戶受影響 4家黑心業者「跑空單」倒船舶廢油

    2026/04/08 12:45 記者吳柏軒／台北報導
    環檢警聯手破獲基隆河污染元凶，黑心業者4家28人透過一連串勾結，假造非法船舶廢油的處理紀錄，不法所得4億多元。（圖由環管署提供）

    環檢警聯手破獲基隆河污染元凶，黑心業者4家28人透過一連串勾結，假造非法船舶廢油的處理紀錄，不法所得4億多元。（圖由環管署提供）

    基隆河去年11月發生污染，導致基隆、新北汐止約15萬戶用水受到影響，當時一度查無污染來源，直到去年12月才終於查獲不肖業者亂倒船舶廢油，環境部攜手法務部、警政署等旗下多單位聯手，如今釐清共28人犯罪產業鏈以「假清運、真偷排」方式，利用「跑空單」來規避稽查，不法所得4億多元，本月偵結起訴。

    環境部環境管理署加上水質保護司，與基隆地檢署、基隆市刑警大隊、保七總隊、基隆市環保局等單位組成專案小組，擴大調查去年基隆河污染，成功破獲將誠、滿進、巨鎮及台清等4家公司業者，相互勾結，未依規定處理廢油混合物且涉嫌申報不實牟取暴利。

    環管署北區環境管理中心主任魏文宜表示，一開始污染是從排水渠道流到基隆河的自來水取水口，事故當下立刻派稽查與水保人員到場查污染來源，並設攔油索避免持續污染，並從上游追溯污染來源，共追查出「將誠」與「滿進」2家合法清除機構（載運者），與「台清」清除及處理機構（廢油處理），以及「巨鎮」再利用機構（再利用廢油）等4家公司勾結犯法。

    魏文宜指出，這一連串犯案流程是「假清運、真偷排」，由將誠、滿進先在港區收取船舶廢油混合物後，故意中斷清運車的GPS來規避稽查，其中將誠把廢油儲放到停車場儲槽，後續排放到溝渠流入基隆河造成污染，民眾自來水才出現刺鼻味。

    魏文宜解釋，將誠、滿進也再勾結台清，以「跑空單」（空車過磅、螢幕切換造假）方式，取得偽造的廢油處理紀錄及妥善處理文件，再將未處理的廢油則交由巨鎮公司，以再生油名義銷售出去，謀取不法所得4億297萬元，如今起訴28人及4家公司。基隆環保局也撤銷將誠的清除許可證。

    魏文宜說，該案困難在於，要先確認污染來源，以及犯罪工具、犯罪人等，而犯罪集團都以合法掩護非法，單據在書面上都沒問題，需要從監視畫面等詳細比對。呼籲事業委託清除、處理廢棄物，務必確認受託機構具備合法資格，並依法聯單申報。清除及處理機構應確實維持GPS追蹤系統正常運作，切勿心存僥倖，以買賣證照、地磅造假或非法偷排，將不定期稽查守護環境。

    基隆河去年受污染，民眾自來水冒出刺鼻味，環檢警擴大稽查找出元凶，是合法業者將誠公司收受非法廢油，未經處理，就儲存在停車場槽體，並違法排放到溝渠。（圖由環管署提供）

    基隆河去年受污染，民眾自來水冒出刺鼻味，環檢警擴大稽查找出元凶，是合法業者將誠公司收受非法廢油，未經處理，就儲存在停車場槽體，並違法排放到溝渠。（圖由環管署提供）

    環檢警聯手查獲基隆河污染元凶，並查扣不法業者的清運船隻。（圖由環管署提供）

    環檢警聯手查獲基隆河污染元凶，並查扣不法業者的清運船隻。（圖由環管署提供）

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