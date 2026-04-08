中央+北市加碼 育兒家庭月租補助破萬元

台北市政府推出「幸福租」，在中央租金補貼外，額外加碼。（台北市都發局提供）

台北市政府都發局針對在台北市一般租屋市場租屋的「單身青年」「已婚青年家庭」與「育兒家庭」，在獲准中央「300億元擴大租金補貼專案」並在台北市設籍的前提下，加碼推出「台北幸福租-民間租屋租金加碼補貼」，單身每月加碼1000元，家庭加碼2500，育有0至12歲子女，一名加碼1000元，補貼子女數無上限；育有一兒的家庭，加上中央的7500元補助，相當於每月有上萬元租金補貼。

都發局表示，市府在中央補貼租金外再加碼，未滿40歲「單身青年」族群，除中央補貼每月3600元，市府每月再加碼1000元。

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45歲以下「已婚青年家庭」，考量婚姻家庭的長期穩定需求，放寬申請限制，不論結婚年數長短，在中央每月7500元租金補貼後，每月再加碼2500元；另針對育有0至12歲子女的「育兒家庭」，育有1名子女，每月加碼補貼1000元，補貼子女數無上限。

都發局表示，受理申請期間自今（8）日起至明（116）年3月31止，申請方式多元包括至「台北市租金補貼網」線上申辦，或採郵寄申辦者，可至都發局南門辦公室或本市各區公所免費索取申請書，填妥後掛號郵寄至都發局南門辦公室。民眾亦可親自前往都發局南門辦公室（地址：臺北市中正區羅斯福路1段8號9樓）現場辦理。臨櫃辦理需攜帶「身分證影本」以供核對。

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