凍漲！乾干貝大漲3成 鹿港老店干貝粽宣布今年不漲

鹿港頂級的木生干貝粽，這是許多老饕的端午指定款。（記者劉曉欣攝）

今年乾的干貝大漲3成，但彰化縣鹿港知名老店「木生海鮮會館」長年熱賣的干貝粽，老闆許看霸氣宣布「今年凍漲」，要漲價也是明年的事，認為少賺一點就好！

許看指出，甘貝粽用小顆干貝，價格近年來持續上漲，今年批發價格每台斤在1500元到2000元之間，上漲幅度約在3成，漲了大約300元到600元之間，真的漲很大。

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許看表示，以前餐廳都是買肉粽來送給員工吃，但發現買來的粽子不好吃，乾脆就自己來包，自己來研發，剛開始就包干貝粽，主要是跟員工、親朋好友分享，沒有拿來賣，但親朋好友都說好吃，建議他們開賣，才決定賣粽子。

許看指出，干貝粽的餡料有豬肉、花生、干貝、蛋黃、栗子與花菇，其中，他堅持要用花菇，因為吃起來的口感很好，干貝粽從10幾年前開始賣，當時價格是每顆70元，目前價格是每顆110元，雖然原物料與工資都上揚，但決定自行吸收，要漲也是明年的事，每年約賣出10萬顆。

「木生」第二代許美慧表示，今年有干貝粽與鮑魚粽，價格凍漲，甘貝粽110元，鮑魚粽190元都已維持3年，父親堅持今年不漲，因此，這個價格應是最後一年，明年大概也是不漲不行了。

許美慧說，原本木生是做海鮮餐廳，粽子只有端午檔期才賣，在疫情期間因為受到影響，還好有粽子這項可宅配與外帶的商品救了餐廳，從此就全年開賣，以干貝粽的銷售量為主，鮑魚粽為輔。

鹿港知名老店的干貝粽，用料實在，堅持採用整顆花菇。（記者劉曉欣攝）

鹿港知名老店的干貝粽，用料實在，堅持採用整顆花菇。（記者劉曉欣攝）

鹿港知名老店的鮑魚粽，配上花菇與蛋黃。（記者劉曉欣攝）

鹿港知名老店的干貝粽，用料實在，堅持採用整顆花菇。（記者劉曉欣攝）

鹿港知名老店的干貝粽，用料實在，堅持採用整顆花菇。（記者劉曉欣攝）

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