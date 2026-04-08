彰化3宮廟新設自動回收機 寶特瓶、鋁罐、電池直接儲值變現

民眾在自動回收機完成回收後，可選擇將回饋轉為碳竹雞會員點數兌換票券，或存入一卡通作為儲值金，也可選擇捐款公益。（彰化環保局提供）

為讓資源回收更方便，彰化縣環保局推動智慧化自動回收機設置，去年第一台機台上路就吸引大量民眾使用，單月回收量3萬件，寶特瓶占近7成最多，今年進一步把設置地點從公所延伸到宮廟，讓民眾拜拜、出門順手就能做回收。

宮廟香火鼎盛，民眾拜拜進出頻繁，喝完的瓶罐或用過的舊電池可就近回收，換點數或儲值當現金用，藉此提高民眾回收意願，不要混入垃圾丟棄。鎖定廟宇人潮，今年新增3處香火鼎盛的廟宇，包括永靖鄉永安宮、員林市大北門福營宮及花壇鄉白沙坑文德宮。

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環保局指出，這項計畫由環境部資源循環署補助，導入智慧設備回收電池、鋁罐與寶特瓶，除減少垃圾體積，也希望把回收變成日常，去年11月首台機台設在北斗鎮公所，洽公人潮多，鄰近學校，學童下課經過就能把喝完的飲料瓶罐拿到回收機回收換點數，民眾反映情況不錯。

自動回收機可以回收項目，包括寶特瓶、鋁罐及電池。民眾完成回收後，可選擇將回饋轉為「碳竹雞」會員點數兌換票券，或存入一卡通作為儲值金，也可選擇捐出作公益用途。

環保局提醒，民眾可先下載「碳竹雞APP」，即時查看機台可回收容量與運作狀況，避免白跑一趟。後續也將規劃系列推廣活動，持續擴大設置據點，朝資源循環、零廢棄目標努力。

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