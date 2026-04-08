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    首頁 > 生活

    燕鷗進入繁殖季 澎湖縣政府推動生態友善旅遊

    2026/04/08 10:09 記者劉禹慶／澎湖報導
    每年四至九月，為燕鷗遷徙澎湖產卵繁殖季節。（王健得提供）

    每年四至九月，為燕鷗遷徙澎湖產卵繁殖季節。（王健得提供）

    每年4至9月為燕鷗繁殖期，燕鷗屬國家公告第二級保育類野生動物（珍貴稀有物種），對外界干擾極為敏感，呼籲民眾與遊客共同守護其棲地安全，避免不當行為影響其繁殖，尤其部分業者以餵食燕鷗為號召，引發生態失衡問題，雖未立法禁止，盼業者及遊客應自律。

    澎湖縣政府進一步指出，為維護燕鷗正常繁殖與覓食行為，現行保育政策已不鼓勵餵食野生動物，以避免影響其自然習性與生態平衡；若過度干擾或進行人為餵食，恐導致親鳥棄巢、幼鳥存活率下降，進而影響整體族群發展。

    在兼顧生態保育與觀光發展的前提下，澎湖縣政府已與澎湖縣水域遊憩商業同業公會及相關業者達成共識，未來將以「適切互動」為原則，推動低干擾、生態友善的旅遊模式，減少販售燕鷗餵食行程，避免以餵食燕鷗作為觀光噱頭，持續朝向永續觀光發展邁進。

    觀光旺季來臨，為維護珍貴生態資源並促進永續觀光發展，澎湖縣政府呼籲旅遊業者及遊客，於販賣或購買海域或岸際活動時，應注意保護野生動物及其棲息環境，避免人為餵食或過度接近，盼透過全民共同努力，守護遠道而來的燕鷗族群，營造人與自然和諧共存的環境，並帶動澎湖觀光產業長遠發展。

    澎湖縣政府推動生態友善遊程，呼籲業者減少販售餵食遊程。（民眾提供）

    澎湖縣政府推動生態友善遊程，呼籲業者減少販售餵食遊程。（民眾提供）

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