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    首頁 > 生活

    桃客三峽站傳職場霸凌、性平事件 桃客：性平會已調查完畢

    2026/04/08 10:12 記者謝武雄／桃園報導
    桃園客運三峽站傳霸凌、性平事件，桃客總公司介入處理，圖為桃客大溪站與新聞事件無關。（記者謝武雄攝）

    桃園客運三峽站傳霸凌、性平事件，桃客總公司介入處理，圖為桃客大溪站與新聞事件無關。（記者謝武雄攝）

    讀者向本報爆料指出，桃園客運三峽站內部發生職場霸凌與不當管理問題，公車女司機（簡稱Z女）誹謗一位懷孕女司機，還霸凌一位透過政府受訓既就業（MOU）方案進入職場的65歲司機，三峽站內部弄得烏煙瘴氣；桃客總公司表示，已經展開調查並約談6、7位相關員工，後續送性別平等委員會討論懲處，並送主管機管核備。

    桃客表示，當事人於今年二月申訴，依規定必須兩個月內完成調查，目前大致調查完畢，將由性平會最後討論，另公司擔心懷孕女司機工作影響胎兒健康，已將其調往內勤工作。

    爆料員工指出，Z女於2017年進入公司，仗著有背景胡作非為，整個事件不只是單一同事間的衝突，還牽涉到車輛分配、調度管理，以及站內管理階層是否有妥善處理的問題。

    爆料者認為，若相關情況屬實，這不只是內部管理失當，更可能涉及對基層員工權益的傷害，此外，MOU司機只是認真維持生計的年長司機，不應該在職場中承受這樣的壓力與對待，無論事件涉及誰、站內管理層級為何，都應該接受公正調查，而不是讓基層員工孤立無援。

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