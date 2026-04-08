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    首頁 > 生活

    台中雨炸成災！北區路樹突倒塌壓車 橫躺道路驚險畫面曝

    2026/04/08 10:13 記者許國楨／台中報導
    台中市北區一棵路樹突倒塌重壓路旁轎車。（民眾提供）

    台中市北區一棵路樹突倒塌重壓路旁轎車。（民眾提供）

    台中市今天清晨大雨未歇，北區南京東路一帶突傳出巨響，一棵路樹疑不敵連日豪雨侵襲，應聲倒塌橫躺路面，粗壯枝幹重壓路旁停放車輛，現場枝葉四散、路面濕滑凌亂，所幸未造成人員傷亡。

    事發於8日清晨6時許，第二分局接獲報案後，立即派遣員警趕赴南京東路與福樂街口處理，抵達現場可見，一輛黑色轎車車頂遭粗大樹幹壓凹，擋風玻璃與車身明顯受損，斷裂枝條散落整條車道，幾乎占據外側車道，影響通行。

    由於當時仍持續降雨，路面濕滑，警方第一時間於現場拉設封鎖線，並擺放交通錐實施單線管制，指揮車輛減速通行，同時避免民眾靠近倒塌樹木發生危險，後續通報市府相關權責單位到場，調派工程車與人員進行鋸切、吊掛與清運作業，工作人員身穿反光背心，在雨中合力分解樹幹，並由吊車逐段移除，現場歷經一段時間才逐步恢復通行。

    第二分局提醒，近期天候變化較大，民眾行經路樹較多路段時應多加留意周遭環境安全，如發現異常情形可即時通報相關單位，共同維護道路安全。

    市府相關單位趕往移除。（民眾提供）

    市府相關單位趕往移除。（民眾提供）

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