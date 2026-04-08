屏縣補助私有建物耐震評估 每案最高補助40萬元

民眾如果有建物耐震評估需求，可向屏東縣政府提出申請。（圖由屏東縣政府提供）

近年地震頻繁發生，為提升民眾對自有住宅耐震能力的重視，強化居住安全，屏東縣政府推動私有建築物耐震評估補助措施，其中初步評估每案最高補助1萬5000元，詳細評估每案最高補助40萬元，協助民眾掌握建築物結構安全狀況，降低潛在風險。

屏東縣政府表示，民眾如果有申請耐震評估需求，可向縣府提出申請，透過專業評估掌握建築安全，作為後續補強或整建的重要依據。另外耐震評估為目前多項政策申請的重要文件，包括危老重建及中央即將推動之「老宅延壽」相關計畫。若建築物經評估發現有安全疑慮，民眾可依實際需求，選擇進行結構補強或居家修繕，以降低潛在風險。

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城鄉發展處進一步說明，此次補助對象以都市計畫區內的合法建築物為主，若為公寓大廈申請，須另檢附區分所有權人會議紀錄。透過補助機制，可有效減輕民眾評估費用負擔，鼓勵主動檢視建築安全。縣府強調，耐震做得好，才能住得安心，面對不可預期的地震風險，預防勝於治療，呼籲民眾踴躍申請耐震評估，打造安全、宜居且永續的生活環境。

該項補助即日起受理申請，至今（2026）年11月1日截止，相關申請書資料可至「屏東縣政府城鄉發展處」網頁查詢，也可致電洽詢城鄉發展處公安使用科：08-7331524。

屏東縣政府推動私有建築物耐震評估補助措施。（圖由屏東縣政府提供）

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