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    首頁 > 生活

    新店疑食物中毒案3分店暫停營業 侯友宜：等待檢驗結果該罰就罰

    2026/04/08 10:08 記者賴筱桐／新北報導
    針對新店疑似食物中毒案，新北市長侯友宜表示，正在等待檢驗結果出爐，並持續給予受害者關懷。（記者賴筱桐攝）

    針對新店疑似食物中毒案，新北市長侯友宜表示，正在等待檢驗結果出爐，並持續給予受害者關懷。（記者賴筱桐攝）

    清明連假期間，新北市新店區便當店「清六食堂」疑似爆發食物中毒案，截至昨天下午，通報人數已有44人，目前清六食堂3家分店（公所店、中興店及民權店）都暫停營業。新北市長侯友宜今天表示，食材在檢驗中，等結果出來以後，若違規將移送法辦，該罰就罰。

    衛生局初步調查發現，民眾4月4日至中興店及5日至公所店購買便當，共同菜色包含白飯、高麗菜、煎蛋或滷蛋等，市府已抽驗相關檢體，後續將依食品及人體檢驗結果研判，若確認為食品中毒事件，可依《食品安全衛生管理法》第49條規定移送檢調偵辦。

    侯友宜今天主持市政會議後，媒體關切新店疑似食物中毒案的處理情形。

    侯友宜說，現在分店都已經暫停營業，食材也在檢驗當中，等食材檢驗結果出來以後，該移送法辦，就要移送法辦，該罰就罰，希望檢驗結果盡速出來，受到食物中毒影響的民眾，市府會給予關懷與支持。衛生局補充，求償部分將由消保官協助處理。

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