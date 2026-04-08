春雨為德基水庫進帳近2000公噸 台中市水情會取消綠燈改正常？

春雨為德基水庫增加1926公噸水量，蓄水率達65.18%。 （記者歐素美攝）

這波春雨為德基水庫帶來近2000萬噸的進水量，目前水庫水位已達1390.07公尺，蓄水量12014.9萬噸，蓄水率65.18%，較4月3日之前蓄水率上升10%以上，台中市水情是否由綠燈恢復正常呢？經濟部中區水資源分署長莊曜成表示，經濟部緊急應變中心今天開會，燈號是否轉變，將由中央公布。

4月3日起，春雨不斷，根據大甲溪發電廠統計，4月3日上午7點，德基水庫水位1383.24公尺，蓄水量10088.8萬噸，蓄水率54.73%；今天上午7點，德基水庫水位已上升至1390.07公尺，蓄水量12014.9萬噸，蓄水率65.18%。德基水庫水量增加1926公噸，蓄水率增加10%以上。

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但目前松茂進水口的水量較4月5日小，約每秒42公噸；大甲溪發電廠副廠長鄭財河表示，入流量隨著時間逐漸減少是自然規律，衰減率就看森林的水涵養狀況。

因鯉魚潭的水量減少，中央於3月24日宣布台中市水情燈號由正常轉為綠燈，呼籲民眾節約用水。受春雨影響，德基及鯉魚潭水庫都有進帳，蓄水量增加，台中市水情是否恢復正常？經濟部中區水資源分署長莊曜成表示，經濟部緊急應變中心今天開會後會有相關宣布。

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