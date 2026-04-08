支持在地團體實踐永續好點子 太魯閣補助資源加碼！

太魯閣的壯麗，不只來自鬼斧神工的峽谷地景，太管處拉高補助鼓勵在地夥伴實踐好點子，發展部落低碳旅遊路線也納入申請補助。（太管處提供）

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，針對具發展潛力的計畫，如淨零碳排、社區環境改善或生態旅遊推動，補助上限由5萬元提升至15萬元，太管處今指出，希望透過更清楚的方向與更充足的資源，支持民間提出好點子、把想做的事做得更好。

太管處指出，這次調整並不是提高申請門檻，而是希望讓「好的想法更容易被看見與支持」，只要計畫對環境有幫助、對地方有價值、符合太魯閣永續發展的期待，具備實際效益，並能展現對環境與地方的正面影響，都歡迎提出申請。

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新制中正式納入「戶外教育」項目，鼓勵活動不只是體驗，更能傳遞自然保育與文化價值。例如規劃部落自然體驗營，若除了帶領走讀山林，也安排解說在地植物、生態或傳統文化故事，並融入無痕山林（LNT）觀念，這樣的規劃將更具申請優勢。

太管處舉例說明，例如規劃一系列「部落生態導覽員培訓」建立在地解說能量、結合居民共同參與推動社區綠化或災後環境復原、發展低碳旅遊路線，讓遊客深度認識太魯閣等；太管處指出，未來若活動能有一半以上時間著重在實質教育內容，不僅更具深度，也更符合補助精神。

太管處表示，希望透過本次規範調整，讓每一個計畫都不只是經費補貼，而是一個能夠落實在地、連結人與土地的具體行動。在太管處周邊無論是和平、崇德、富世、秀林或景美地區的民間團體，只要有想法、有熱情，或者是花蓮地區的大專院校，都歡迎一起加入守護太魯閣的行列。

太魯閣的壯麗，不只來自鬼斧神工的峽谷地景，太管處拉高補助鼓勵在地夥伴實踐好點子。（太管處提供）

太魯閣的壯麗，不只來自鬼斧神工的峽谷地景，太管處拉高補助鼓勵在地夥伴實踐好點子。（太管處提供）

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