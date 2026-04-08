北榮遠距醫療進駐國家公園 提升戶外緊急救護量能

國家公園署副署長張維銓（左）、北榮院長陳威明攜手合作，是一個全方位、跨領域的重要里程碑，結合醫療專業與自然環境資源保育，也為未來健康促進與永續發展開啟更多可能。（北榮提供）

為打造醫療與自然共融的新模式，內政部國家公園署昨與台北榮民總醫院簽署「共築永續保育跨域行動、急難救助與生態保育行動網絡」合作備忘錄，結合生態保育與醫療專業，提升國家公園安全與健康照護量能，為戶外活動建立更完善的醫療支援體系。

國家公園署副署長張維銓表示，此次合作不僅強化環境教育，更因北榮在台灣醫療體系中的關鍵地位，以及與陽明山國家公園相鄰的地理優勢，將合作層次從宣導提升至實質醫療支援，未來可在緊急狀況下提供即時救護服務。

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北榮院長陳威明指出，國家公園是台灣的重要資產，大自然對身心健康具有不可取代的療癒力量。北榮具備完整急重症醫療體系，未來在國家公園場域若發生緊急狀況，可透過遠距視訊提供即時專業支援，提升戶外活動安全性。

根據規劃，雙方將建立優先後送機制與跨機關合作模式。未來在大型活動或遊客眾多期間，北榮可支援醫護人力並設置臨時救護站，打造完善的戶外「安全醫療救護網絡」，為民眾提供更安心的遊憩環境。

除了醫療支援，合作也延伸至環境教育與健康促進。張維銓表示，將運用北榮院區入口大廳電視牆等公播系統，播放國家公園、濕地與海岸等共17部永續保育影片，將「大山大海」的自然影像帶入醫療空間。未來更將擴及台中、高雄、屏東榮總及12所分院與分支機構，讓民眾在就醫過程中，也能感受自然之美，紓解身心壓力。

張維銓強調，健康的大地是國民健康的基礎，透過此次合作，國家公園不僅是生態保護場域，也將成為推動綠色健康的重要基地，期望打造人與自然共榮的「台灣模式」，並推向國際。

陳威明則表示，北榮近年積極推動永續與療癒環境，院區綠化面積已達約40%，並持續透過影像與環境設計營造放鬆氛圍。他指出，醫院不只是治療疾病的場所，更應是讓人安心與療癒的空間；面對醫護人員長期高壓工作，也將推動紓壓與療癒計畫，鼓勵走入國家公園，透過自然舒緩壓力。

雙方期待，透過醫療與生態的跨域合作，不僅強化急難救助與公共安全，也能深化環境守護與全人健康理念，為台灣打造更完整的健康照護與永續發展體系。

國家公園署攜手北榮共築永續保育及急難救助網絡。（北榮提供）

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