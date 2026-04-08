「平地櫻花」盛開 高雄六龜台27甲線成粉紅大道

六龜台27甲線花旗木盛開，換上粉色新裝。（公園處提供）

高雄市六龜區台27甲線兩側的花旗木，近日進入盛開期，綿延數公里的粉色花海與周邊山景相互映襯，吸引民眾前往賞花、拍照，成為六龜春季限定的風景亮點。

有「平地櫻花」之稱的花旗木，近日在東高雄境內陸續盛開，讓六龜台27甲線成為粉紅大道，加上新威森林公園、神威天臺山、寶來花賞溫泉公園等，形成一片粉紅泡泡的浪漫仙境。

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高市公園處表示，花旗木又名平地櫻花、桃紅陣雨樹，花期比櫻花更長，達1個半月，花朵也比櫻花更大更厚實，總狀花序長約6至8公分，在每年3至4月時盛開，原產於泰國、越南、緬甸、印度一帶，初開時呈現淡粉色，隨著綻放會漸漸轉為粉紅或桃紅色，最後花色呈現白色，高雄氣候很適合花旗木生長。

公園處指出，為配合花期並提升整體賞花環境品質，已加強六龜轄管公園及綠地的環境整理作業，包含植栽維護及周邊設施巡查，使綠地景觀與台27甲線沿線花海相互呼應；目前花旗木花況良好，色澤鮮明，適合民眾安排短程出遊，體驗山城慢活氛圍。

公園處也提醒，台27甲線車流量大，賞花民眾請務必將車輛停放於合適位置，切勿在紅線違規臨停或隨意穿越馬路。

近看花旗木，粉白相間的花瓣層疊，在陽光下更顯剔透玲瓏。（公園處提供）

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