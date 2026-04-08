為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「平地櫻花」盛開 高雄六龜台27甲線成粉紅大道

    2026/04/08 09:48 記者葛祐豪／高雄報導
    六龜台27甲線花旗木盛開，換上粉色新裝。（公園處提供）

    六龜台27甲線花旗木盛開，換上粉色新裝。（公園處提供）

    高雄市六龜區台27甲線兩側的花旗木，近日進入盛開期，綿延數公里的粉色花海與周邊山景相互映襯，吸引民眾前往賞花、拍照，成為六龜春季限定的風景亮點。

    有「平地櫻花」之稱的花旗木，近日在東高雄境內陸續盛開，讓六龜台27甲線成為粉紅大道，加上新威森林公園、神威天臺山、寶來花賞溫泉公園等，形成一片粉紅泡泡的浪漫仙境。

    高市公園處表示，花旗木又名平地櫻花、桃紅陣雨樹，花期比櫻花更長，達1個半月，花朵也比櫻花更大更厚實，總狀花序長約6至8公分，在每年3至4月時盛開，原產於泰國、越南、緬甸、印度一帶，初開時呈現淡粉色，隨著綻放會漸漸轉為粉紅或桃紅色，最後花色呈現白色，高雄氣候很適合花旗木生長。

    公園處指出，為配合花期並提升整體賞花環境品質，已加強六龜轄管公園及綠地的環境整理作業，包含植栽維護及周邊設施巡查，使綠地景觀與台27甲線沿線花海相互呼應；目前花旗木花況良好，色澤鮮明，適合民眾安排短程出遊，體驗山城慢活氛圍。

    公園處也提醒，台27甲線車流量大，賞花民眾請務必將車輛停放於合適位置，切勿在紅線違規臨停或隨意穿越馬路。

    近看花旗木，粉白相間的花瓣層疊，在陽光下更顯剔透玲瓏。（公園處提供）

    近看花旗木，粉白相間的花瓣層疊，在陽光下更顯剔透玲瓏。（公園處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播