中東戰爭致油價漲、塑膠缺 彭啓明：推「袋袋箱傳」已收集數萬二手袋

立法院社福及衛環委員會邀環境部長彭啓明專題報，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

中東戰爭導致石油價格高漲，連帶衍伸塑膠原料也價漲與短缺現象，牽動塑膠製品短時間也飆漲，面對經濟部為了穩定物價而提升塑膠產能，環境部則趁機推動減塑計畫，包含「袋袋箱傳」向民眾、企業募集二手袋，放到建國花市等第一線使用，已收集數萬個，希望持續衝刺減塑目標對齊歐盟等先進國家。

環境部長彭啓明今（8日）赴立法院說明近期國際原物料波動與我國減塑治理進程，會前受訪時表示，這一次中東戰爭，導致石油飆漲曾到達每桶170幾元美金，造成全球石化業很大衝擊，預期心理讓每個人多買了一點塑膠袋，造成市面塑膠袋不夠。

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針對經濟部為了穩定物價，啟動塑膠產量增能，此舉與環境部的減塑目標相悖離，彭啓明解釋，尊重經濟部作法，主要是不希望民生恐慌心理影響生活，但環境部減塑腳步也獲各部會響應，如近期就推出「袋袋箱傳」的二手袋計畫，是在手提袋的最後一哩路來達到減少使用一次性塑膠袋。

彭啓明統計，台灣1年大約要用到200億個一次性塑膠袋，平均1人使用340個到427個，在亞洲裡跟日本、韓國及新加坡相當，比中國、香港的1年1000多億個還少，但看到歐美數字大概平均1人1年用不到100個，所以台灣用量仍是非常大。

彭啓明也分析，塑膠袋使用方便，過去推動減塑失敗的有5大理由，包含第一線的攤商夜市多微型經濟，對成本增加很敏感；攤商以方便為主，塑膠較盒裝速度快；亞洲飲食習慣湯湯水水較多，塑膠袋才可裝；外送平台需更多塑膠袋避免外漏；容器共享系統不易推動，成本負擔者最難尋。

但彭啓明不放棄，他強調過去蹲點1年多，親自到建國花市、寧夏夜市等地觀察，認為減塑最主要仍是養成國人習慣，「有文化比較重要！」如建國花市推動二手袋計畫，已促進1成顧客改用購物袋，袋袋箱傳計畫也募集1萬多個二手袋，台北101也響應募集、第一銀行也透過員工募集1萬6千多個二手袋，未來也將建立二手袋媒合平台，積極促進更好減塑效果。

環境部長彭啓明（左）說明，與其禁用塑膠袋，如何養成國人減少使用塑膠袋的文化跟習慣，才是重要。（記者吳柏軒攝）

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