2026蘇澳第一鮪運回南方澳過磅 重達276公斤

蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆168號捕獲的黑鮪魚，今天運回南方澳卸魚過磅。（記者江志雄攝）

宜蘭縣蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆168號捕獲的黑鮪魚，今天（8日）清晨運回南方澳漁港卸魚過磅，重達276公斤，蘇澳區漁會鑑定活魚上鉤，認定是今年蘇澳第一鮪。

全昌隆168號船長林宜俊是2020年及2025蘇澳第一鮪得主，今年順利「連莊」，蘇澳區漁會將擇期拍賣。

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全昌隆168號本月4日從南方澳出港，7日上午在石垣島北方海域作業時，發現2尾黑鮪魚上鉤，指示漁工電擊拉上船，其中一尾目測有250斤重，林宜俊通報蘇澳漁業電台，漁船暫停作業加速返港。

全昌隆168號捕獲的黑鮪魚，今天上午8點被吊上岸，過磅後重達276公斤。蘇澳區漁會派員鑑定，認定活魚上鉤並有全程錄影、去鰓及去內臟後重量超過175公斤，漁會常務監事李政祈宣布，通過鑑定，2026蘇澳第一鮪誕生。

全昌隆168號船長林宜俊夫婦與蘇澳第一鮪合影。（記者江志雄攝）

蘇澳第一鮪重達276公斤。（記者江志雄攝）

全昌隆168號捕獲的黑鮪魚，通過蘇澳第一鮪鑑定。（記者江志雄攝）

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