高美濕地難以跟台江國家公園相較? 議員要市府設立專責管理機構

高美濕地即使非黃昏去，景緻也美得驚人。（記者蘇金鳳攝）

高美濕地難以跟台南台江國家公園相比？民進黨中市議員楊典忠指出，高美濕地的美景不只看夕陽，白天也可感受到高美濕地特殊的美，但因高美濕地未有專責行政機關，導致建設多頭馬車，因此他提案要求設立「高美濕地專責管理機構」，讓高美濕地可如台江國家公園般的專業營運。

觀光旅遊局表示，市府自2016年起多次召開高美濕地觀光推廣跨機關會議，並完成各局處重要建設分工、流程及業務協調機制，目前各機關依權責持續辦理相關業務，運作已趨穩定，如有重要議題需跨機關協調，將由觀旅局邀集相關局處召開研商會議，確保整體推動順利。

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議員楊典忠表示，針對高美濕地，市府過去曾由副市長層級召開「跨局處工作小組」，維持定期橫向協調機制，但該工作小組卻在2023年3月9日解散，至今未見替代市府定期治理平台，導致高美濕地各項建設與管理呈現片段化發展，例如觀光設施與交通動線未整合、生態保育與遊憩承載量缺乏整體評估，甚至公共設施由不同單位各自規劃，出現資源重複投入與服務品質落差。

楊典忠舉例指出，台南的台江國家公園由單一機關統籌自然保育、文化景觀與觀光發展，治理架構完整且效率明確，因此遊客不斷，也帶動了台南的飯店觀光產業，要求市府盡快研議設置「高美濕地專責管理機構」，或指定單一局處作為統籌單位，全面整合各機關權責，並評估比照國家公園或風景特定區模式，引入專業治理與永續管理機制。

觀旅局表示，會持續整合行銷高美濕地，同時與外籍航空公司合作，邀請旅行社業者踩線及國外網紅拍攝宣傳影片，規劃台灣好行679「活力海洋線」行經高美濕地，串聯海線觀光景點，提供便捷交通服務。

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