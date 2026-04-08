嘉縣獅埜社區推生活美學實踐 社區照顧關懷據點觀摩參訪

嘉義縣舉辦社區照顧關懷據點觀摩活動，到獅埜社區學習生活美學。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣竹崎鄉獅埜社區擁有豐富自然景觀、純樸人文風貌，社區長期推動生活美學實踐，去年獲衛生福利部「金卓越社區選拔」最高榮譽「卓越獎」，嘉縣社會局日前舉辦全縣社區照顧關懷據點觀摩活動，18鄉鎮市據點人員參訪、交流，促進社區照顧服務正向發展。

觀摩活動7日在獅埜社區舉辦，竹崎鄉長曾亮哲、縣議員江季珍、代表黃清標、獅埜社區理事長吳隆盛、藝術家盧銘世等人參與，社區佈置午宴餐桌，讓參加人員體驗餐桌美學，並安排樂團現場演出，展現透過藝術凝聚居民情感與認同的成果。

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縣社會局說，獅埜社區鄰近嘉義市，交通便利，擁有自然景觀、純樸人文風貌，素有「離城市最近的幸福山村」美譽，社區居民凝聚力強，不只各年齡層的志工投入社區營造與關懷服務，還會結合咖啡、可可、各式季節果物，規劃手作與體驗活動發展社區產業。

縣社會局表示，盧銘世老師長期深耕在地，將藝術融入日常生活，推動生活美學實踐，透過環境營造、公共藝術創作及社區參與，引導居民共同投入空間改造與文化形塑。

社會局長張翠瑤說，據點若要永續經營並拓展服務，關鍵在能否結合在地產業與文化形塑社區記憶，透過觀摩活動希望讓社區關懷據點間經驗能交流、資源共享，為未來社區照顧工作注入嶄新動能。

獅埜社區結合咖啡、可可等產業推廣。（圖由嘉義縣政府提供）

藝術家盧銘世分享藉由藝術凝聚社區認同。（圖由嘉義縣政府提供）

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