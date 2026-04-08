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    首頁 > 生活

    雜草高於60公分未改善 台東去年開罰11件

    2026/04/08 09:52 記者劉人瑋／台東報導
    縣府呼籲，都市計劃內雜草不得高於60公分以免受罰。（縣府提供）

    縣府呼籲，都市計劃內雜草不得高於60公分以免受罰。（縣府提供）

    台東縣環境保護局指出，依據台東縣政府公告，為防範蚊蟲，都市計畫區內土地雜草高度不得超過60公分，經稽查發現超標者，將通知土地所有人或管理人限期除草；逾期未改善者，將依《廢棄物清理法》處以新臺幣1200元以上至6000元以下罰鍰，確保公共安全與環境品質，光是去年就有11件因此開罰，今年迄今雖有改善，但仍有一起，民眾務必注意。

    台東縣政府表示，空地整理與環境管理不僅關乎市容整潔與公共安全，也可有效降低公共衛生與火災風險，縣府將持續深化宣導與巡查機制，依據統計去年受理雜草叢生案件計280件，占全年陳情總數10.2%，顯示空地管理議題仍備受關注，去年就有11起因此開罰，依相關規定，土地環境維護責任由所有人或使用人負責，若經通知仍未改善，將依法裁罰並持續追蹤，呼籲民眾主動整理空地的地主。

    環保局表示，若發現鄰近空地雜草叢生，請撥打1999、0800-066666、（089）221999，或利用APP「公害報報」及網路陳情系統APP。

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