為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天然氣與特殊氣體擬自美澳供應 國科會估科學園區能源、用水審慎樂觀

    2026/04/08 09:39 記者楊媛婷／台北報導
    國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

    國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

    受美伊戰爭影響，國際石油等能源期指大漲，為確保我國科學園區能源供應，國科會主委吳誠文今（8日）表示，在經濟部調度協調下，天然氣與特殊氣體等到5月底都供應無虞，6月後則會自美、澳進口，針對能源供應審慎樂觀。

    隨美伊戰爭開打，控制中東原油進出樞紐的荷姆茲海峽情況多變，原油、天然氣等隨之大漲，我國能源主要倚賴進口，由藍白主導的立院遲遲未審今年度預算，在沒有預算下，這週擔任教文會召委的國民黨立委羅廷瑋排國科會今赴立院教育文化委員會報告業務，會前吳誠文接受媒體訪問被問及科學園區能源天然氣與特殊氣體供應狀況，吳誠文回應表示，國內目前庫存絕對足夠供應到5月底，在經濟部協助調度船隻下，即使到6月後還有其他替代方案，他透露政院已在協調中，包含天然氣、特殊氣體等會選擇從美國、澳洲等其他地區進口。

    國內去年12月到4月1日期間降雨為75年來同期最少，在極端氣候下，工業用水也緊張，吳誠文表示，這波春雨對工業用水有進帳，就各科學園區的報告，整體工業用水已回到穩定狀況，隨中央政府自10年前展開許多基礎治水工程，並且展開水系串接計畫順利，即使依氣象署預測未來2個月內可能不會降雨，整體園區用水審慎樂觀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播