天然氣與特殊氣體擬自美澳供應 國科會估科學園區能源、用水審慎樂觀

國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

受美伊戰爭影響，國際石油等能源期指大漲，為確保我國科學園區能源供應，國科會主委吳誠文今（8日）表示，在經濟部調度協調下，天然氣與特殊氣體等到5月底都供應無虞，6月後則會自美、澳進口，針對能源供應審慎樂觀。

隨美伊戰爭開打，控制中東原油進出樞紐的荷姆茲海峽情況多變，原油、天然氣等隨之大漲，我國能源主要倚賴進口，由藍白主導的立院遲遲未審今年度預算，在沒有預算下，這週擔任教文會召委的國民黨立委羅廷瑋排國科會今赴立院教育文化委員會報告業務，會前吳誠文接受媒體訪問被問及科學園區能源天然氣與特殊氣體供應狀況，吳誠文回應表示，國內目前庫存絕對足夠供應到5月底，在經濟部協助調度船隻下，即使到6月後還有其他替代方案，他透露政院已在協調中，包含天然氣、特殊氣體等會選擇從美國、澳洲等其他地區進口。

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國內去年12月到4月1日期間降雨為75年來同期最少，在極端氣候下，工業用水也緊張，吳誠文表示，這波春雨對工業用水有進帳，就各科學園區的報告，整體工業用水已回到穩定狀況，隨中央政府自10年前展開許多基礎治水工程，並且展開水系串接計畫順利，即使依氣象署預測未來2個月內可能不會降雨，整體園區用水審慎樂觀。

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