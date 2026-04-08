勞動部青艦計畫留任率近8成 助攻企業培育即戰力人才

「青年就業旗艦計畫」採「先僱後訓」模式安排3至6個月訓練，由資深員工手把手教學。（勞動力發展署提供）

為提升企業僱用意願並培養即戰力人才，勞動部推動「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業以「先僱後訓」模式進用15至29歲青年，合作企業每年最高可獲得180萬元的訓練補助，雲嘉南地區近3年逾1200家企業共襄盛舉，成效斐然。專營工業用濾芯的知名企業台灣恩慈公司，3年來透過青艦計畫進用37位青年，員工留任率近8成，為團隊注入源源不絕新血與活力，營運很有感。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，青艦計畫採「先僱後訓」方式安排3至6個月的工作崗位訓練，由資深員工手把手教學，協助青年從適應職場、熟悉業務到強化專業能力，有效縮短學用落差，培養企業所需即戰力人才。企業進用15至29歲青年後，前3個月每人每月補助1萬2000元；若薪資達3萬4000元以上，第4至6個月再加碼補助每人每月6000元。

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台灣恩慈管理部經理黃俊清說，工業濾芯產業的技術門檻較高，人才培養不易，需花較多成本在人才養成上，青艦計畫不僅能有效降低訓練負擔，導師制度有助提升新人的留任意願，讓企業在人力培育上更具信心，也不再為缺工煩惱，將持續參與計畫，創造勞資雙贏。

27歲的台灣恩慈製程工程師沈楷鈞分享，透過青艦計畫進入職場，在導師一對一帶領下快速成長，從新手到能獨立作業，甚至主動提出製程優化建議，獲得公司肯定，「很有成就感」，也展現青年在適當培育機制下的潛力與價值。

「青年就業旗艦計畫」採「先僱後訓」模式安排3至6個月訓練，由資深員工手把手教學。（勞動力發展署提供）

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