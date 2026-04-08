車頂驚見「憤怒鳥」原是保育類鵂鶹 三芝現蹤休息後野放回山林

拳頭大鵂鶹呆萌外表下竟是兇猛獵手。（動保處提供）

新北市三芝區貝殼廟附近日前出現一隻外型圓滾、神情呆萌的迷你貓頭鷹停棲車頂，引發民眾關注。因其久未飛離疑似異狀，經通報動物保護防疫處送往安置檢查，確認為台灣最小型貓頭鷹「鵂鶹」，所幸無明顯外傷、體況良好，研判僅為夜間活動後暫時休息，經觀察恢復體力後已順利野放重返山林。動保處也提醒，鵂鶹屬保育類野生動物，民眾切勿任意捕捉或飼養，以免觸法。

三芝區貝殼廟旁日前有民眾通報，車頂出現一隻外型圓潤、宛如「憤怒鳥」的小型鳥類停駐不動。動保處獲報後將其送往三芝動物之家安置，證實為台灣特有亞種保育類動物「鵂鶹」，經獸醫師詳細檢查，研判應是在夜間活動後暫時尋覓車頂停棲休息。目前已擇定適合的森林環境完成野放。

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動保處表示，鵂鶹體長僅約15公分，體型如成人拳頭大小，棲息於中低海拔森林，停駐樹枝時形似「小葫蘆」，雖然外表可愛，卻是能捕食昆蟲、蜥蜴及小鳥的敏捷掠食者。

動保處呼籲，依據《野生動物保育法》，保育類動物嚴禁任意飼養、持有或販賣，違者可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科最高100萬元罰金。民眾若發現疑似受傷或受困的野生動物，應保持距離、拍照記錄並撥打1959或（02）2959-6353通報，由專業人員評估處置，避免自行捕捉造成動物二度傷害。

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