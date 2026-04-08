張良澤藏書文物 曝光鄭南榕生前祕辛

鄭南榕日本行文物曝光，台灣民主運動珍貴記憶。（發枝台語基金會提供）

4月7日為言論自由日，也是台灣民主運動先驅鄭南榕的殉道紀念日。發枝台語基金會執行長蔣為文昨日陪同台灣文學研究重要學者、被譽為「台灣文學國寶」的張良澤教授前往彰化，探視一批尚未運回台南的珍貴藏書與文物，其中兩張照片與簽名卡，意外揭露鄭南榕生前的一段心境祕密。

蔣為文在臉書發文表示，文物中有一批由張良澤長年編製保存的「台灣人物檔案」，其中包含鄭南榕與女兒鄭竹梅於1988年赴日本旅行的照片與簽名卡片。張良澤回憶，那趟旅程其實是鄭南榕在自焚抗議中國國民黨統治前，特別安排與妻子葉菊蘭及女兒的「人生畢業之旅」。

請繼續往下閱讀...

當時任教於筑波大學的張良澤，同時也是海外台獨運動成員之一，負責接待鄭南榕一家人。張良澤表示，當時接待的同志們其實已隱約知道鄭南榕心意已決，但大家都不敢向年幼的鄭竹梅透露，年紀尚小的她，在簽名卡片上天真地寫下「送給張伯伯，祝百事可樂」，留下令人動容的歷史瞬間。

文物中還保存1張鄭南榕於1988年7月19日在筑波大學留下的簽名檔，上面寫著「良澤教授座下，共同打拚，獨立救台灣」，簽名檔與照片長年擺放於日本的張良澤藏書館顯眼位置，成為見證台灣民主運動歷史的重要文物。

蔣為文指出，在各界協助與資助下，張良澤文庫的珍貴藏書已於今年3月底自日本運抵台南，未來，包括鄭南榕的簽名檔與照片在內的重要文物，將典藏於台南新設立的張良澤藏書館，如同台灣魂永垂不朽，台灣追求自由與民主的精神，持續傳承不息。

張良澤文庫的珍貴藏書已運抵台南，包括鄭南榕的簽名檔與照片重要文物，將典藏於台南新設立的張良澤藏書館。（發枝台語基金會提供）

張良澤教授珍藏鄭南榕照片與簽名檔。（發枝台語基金會提供）

鄭南榕送給張良澤老師的簽名，上面寫著「共同打拚，獨立救台灣」。（發枝台語基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法