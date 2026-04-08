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    首頁 > 生活

    高雄玉荷包久旱逢甘霖 預計五月下旬上市

    2026/04/08 08:45 記者洪臣宏／高雄報導
    大樹區玉荷包荔枝今年著果率約六成。（記者洪臣宏攝）

    大樹區玉荷包荔枝今年著果率約六成。（記者洪臣宏攝）

    高雄市玉荷包荔枝馳名國際，今年整體開花率達8成，清明連假久旱逢甘霖，有利玉荷包生長。大樹區農會總幹事歐幸娟說，玉荷包著果率約有6成，果實已有「大拇哥」（大拇指）大小，這波雨勢來得剛剛好，有助玉荷包果實長大，預計於5月20日上市。

    根據高市農業局統計，高雄玉荷包荔枝種植面積2314公頃，佔整體荔枝總面積77%，產量與面積都是全國第一，經濟產值高達16億元，大樹區1648公頃為生產重鎮，其次為旗山區350公頃。

    前兩年玉荷包雖有高開花率，最後仍受天候影響減產，尤其去年開花率達9成，不料3月接連幾波寒流及降雨，導致著果率不佳，整體產量剩下3成。從去年底至今年連續幾波低溫，玉荷包今年開花率雖達8成，且有不錯的著果率，果農仍不敢大意，持續密切注意天候、雨量變化。

    歐幸娟指出，歷經前兩年減產，玉荷包母株得以休養生息，著果率通常會在清明節過後更加明朗，如今玉荷包果實有「大拇哥」大小，相對穩定，而這波雨勢正逢其時，有助果實長大，不過她強調，未來還是不能有過大雨勢，否則恐造成裂果增加，只要天公作美，今年會有6成產量，預計5月20日上市。

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