台南公幼爆廚工告園長 教育局：調查認定屬行政管理非霸凌

對於安南區1所公立幼兒園爆發職場爭議，南市教育局表示經調查認定霸凌事件不成立。（記者洪瑞琴攝）

對於台南安南區1所公立幼兒園爆發職場霸凌爭議，台南市教育局與勞工局分別提出說明，表示相關案件已完成調查，其中霸凌指控經調查認定不成立，但也要求園方檢討內部管理與制度。

教育局指出，該案發生於去（2025）年3月，當時接獲2名廚工提出職場霸凌申訴。為確保調查公正並維護當事人權益，教育局外聘3名具專業背景的專家學者組成調查小組，透過訪談及實地調查方式釐清事件始末。

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教育局表示，申訴人的相關指控，經調查小組綜合了解後認為，園長係基於維護幼兒食品安全與園務秩序，針對職務安排及幼兒餐點品質提出要求並行使必要職權，過程中並未發現濫用權力或侮辱同仁的具體事證，因此最終認定屬「行政管理」措施，與職場霸凌的構成要件不符。另1名申訴人因誤會已釐清而撤回檢舉。

教育局進一步說明，雖然霸凌指控未成立，但針對園內管理與溝通問題，仍要求園長須檢討個人行政領導方式並持續精進，強化溝通技巧與職場關係，以避免同仁因壓力或誤解而影響園務運作。

教育局表示，目前已將調查報告函知申訴人，若當事人未來仍有新的具體事證，仍可依法提出職場霸凌申訴，教育局也會依規定再行啟動調查，以保障教職員工的工作環境與權益。

勞工局則指出，該案經勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心於去年6月26日及10月31日兩度派員進行勞動檢查，發現該園未依《職業安全衛生設施規則》第324條之3第1項第6款規定，建立職場暴力事件處理程序，也未依同條第7款規定辦理執行成效的評估與改善，相關缺失已要求限期改正。

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