吹哨者反成被孤立對象？南市幼園爆霸凌爭議 廚工告園長

對於職場霸凌事件不成立，高小姐出示公文表達不滿。（高小姐提供）

台南市安南區一所公立幼兒園爆發職場爭議，曾在園內擔任廚工的高小姐指控園長涉及職場霸凌，她向教育局及勞工局申訴卻未獲公平處理，相關單位互踢皮球，最終只好採取法律途徑，對園長提告妨害名譽及侵害隱私權，希望討回公道。

高小姐表示，園內曾發生食材被其他人員私下拿走的情況，導致餐點供應量不足，她得知後向業務承辦人員反映，但園長未積極處理，反而將她視為「眼中釘」。日後若有班級餐點量不足，園長便將責任歸咎於她，甚至有些情況發生在她未上班時段，仍被指責，令她感到十分委屈。

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她進一步指稱，園長平時交辦過多工作給廚房人員，讓廚工負擔沉重。她因出面爭取權益，園長便要求教師不要與她說話，甚至在公開場合揭露她的個人私事與LINE內容，造成她被排擠孤立。教師們因擔心影響考績而不敢違抗指示，她在校內幾乎無人敢與她互動，精神壓力逐漸加重，甚至出現憂鬱症狀。

高小姐指出，曾有不忍心的教師私下透露，園長還要求教師若看到有人與她交談，就必須通報，讓她感到彷彿處於「白色恐怖」般的監控氛圍。她認為園長作風強勢，在校內宛如獨裁管理。

她表示，自己與另一名同期任職的廚工都曾遭遇類似情況，但對方後來接受高額資遣費離開，她則不願沉默，離職決定公開事件並提告。

高小姐也質疑，先前向南市府勞工局與教育局提出職場霸凌申訴，最終都認定不成立，勞工局甚至未請她說明，也未檢視她準備的證據就作出結論，讓她認為程序不公，因此才選擇透過司法途徑維權。

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