塑化劑污染影響跨世代 嘉義大學研究成果登上國際期刊

嘉大水生系碩士黃致睿（右）與指導教授吳淑美（左）在實驗室合影。（嘉大提供）

塑化劑污染已成為全球環境的重要隱憂，不只污染海洋及土壤，嘉義大學水生生物科學系與中央研究院細胞與生物個體研究所近期一項研究更證實，塑化劑污染可能影響魚類胚胎或孕婦胎兒的發育，且跨代效應造成對第二代胚胎發育的影響, 甚至高於第一代。該研究成果發表於今年國際頂尖期刊《Aquatic Toxicology水產毒理學期刊》，廣受矚目。

塑化劑是屬於環境荷爾蒙的一種，以「鄰苯二甲酸酯類」為主。這類物質會偽裝成我們身體內在的荷爾蒙，干擾人體內分泌，導致生殖系統發育異常、性早熟等健康問題。而有些塑化劑卻仍然被環境部列為觀察中的內分泌干擾物，像是磷苯二甲酸乙酯，有人稱之為類環境賀爾蒙。

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嘉大水生生物科學系碩士黃致睿，擔任該系吳淑美教授實驗室研究助理，將碩論的部分成果與中研院細生所鍾欣茹博士及邱翎博士合作，進一步分析磷苯二甲酸乙酯和二甲基亞碸這兩種疑似內分泌干擾物的「跨代效應」，經由跨代效應再度對其胚胎發育產生跨世代的影響。

黃致睿以斑馬魚母魚為樣體，發現極低濃度的磷苯二甲酸乙酯和二甲基亞碸就會影響跨世代魚類胚胎，甚至第1代的影響高於第2代。

吳淑美表示，脊椎動物斑馬魚一直是生物醫學研究的模式動物，在動物體的胚胎發育過程中，大部分基因所扮演的角色大同小異，塑化劑會經由食物鏈造成轉移性影響，人類是食物鏈最頂端，對這些環境污染物的接觸要小心，特別是孕婦更要注意，避免其胎兒的發育受到影響。

嘉大研究證實，塑化劑透過母體不僅毒害第一代，也影響到第二代。（陳禹彤繪製、嘉大提供）

嘉大水生系研究成果發表於今年國際頂尖期刊《Aquatic Toxicology水產毒理學期刊》，廣受矚目。（嘉大提供）

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