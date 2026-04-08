復振南島帆船文化 台東縣府招募水手展開57天培訓

台東縣府辦傳統航海培訓課程昨天開訓儀式。（台東縣府提供）

為延續原住民傳統造舟文化，並招募傳承海洋文化的人才，台東縣政府主辦「原住民造舟及航海人才培育」計畫，昨天在莿桐部落阿美族海洋學習基地啟動為期57天、累積逾200小時的高強度航海實務訓練。縣府表示，這不只將珍貴的南島文化保存、復振，未來透過造船和航海與南島世界連結。

縣政府表示，本次「招募水手」活動自3月初啟動後反應熱烈，截至3月底報名結束，共計吸引46位愛好海洋文化的民眾踴躍投件，爭取15個正式受訓名額。報名民眾當中，其中，有17位是曾參與112年至114年間達悟板舟、阿美族傳統竹筏及跨島嶼造舟課程的學員，7位是莿桐部落在地族人，更有22位一般民眾報名，顯示海洋工藝已跨出部落，走向社會大眾 ，並展現出極高的傳承態度。在性別比例分析，男性報名者25人，女性報名者21人，參與比例均衡，顯現出突破傳統海洋技藝的性別印象 。

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此次航行訓練所使用的跨島嶼南島船，是全結合蘭嶼雅美/達悟族、阿美族、關島查莫洛族及帛琉造舟工藝的舟船。課程的規劃涵蓋「船體拆分與組合、海上模擬、水上救生及淺灘訓練 」，學員將經歷嚴謹的陸上與室外訓練 。學員的終極任務，是將進行「海洋實作」及「環島航行」，透過長達 57 天的磨練，培育具備跨島嶼遠航能力的專業水手 。舟船預計於5月間沿台東海岸線航行，並計畫後續展開環島交流行程 。

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