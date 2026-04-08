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    首頁 > 生活

    熱帶擾動醞釀中！吳德榮曝「下波鋒面逼近」時間點

    2026/04/08 09:15 即時新聞／綜合報導
    吳德榮指出，今晨4時50分紅外線色調強化雲圖（左）顯示，鋒面殘餘雲系在台灣附近；5時雷達回波合成圖（中）顯示，雲系伴隨零星降水回波；5時累積雨量圖（右）顯示，各地有局部短暫降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮指出，今晨4時50分紅外線色調強化雲圖（左）顯示，鋒面殘餘雲系在台灣附近；5時雷達回波合成圖（中）顯示，雲系伴隨零星降水回波；5時累積雨量圖（右）顯示，各地有局部短暫降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明天（9日）起天氣穩定，各地「熱如盛夏」；本週末有「熱帶擾動」醞釀，但不會威脅台灣。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（7日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天白天起鋒面減弱，局部地區偶有短暫降雨的機率；各地天氣逐漸好轉、氣溫回升，白天北部舒適、中南部略偏熱。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天起至下週二（14日）南方氣團偏強，鋒面北移、在長江流域至華南一帶徘徊，台灣天氣穩定，白天「熱如盛夏」，連日高溫炎熱。

    吳德榮分析，下週三（15日）至週五（17日）微弱鋒面接近，影響很輕微。

    吳德榮補充，此外週末起在關島東南方有「熱帶擾動」發展，各國模擬的動向雖有分岐，但皆對台灣無威脅，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

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