想看咖啡花的真容 月底前快衝關西馬武督

雪白的咖啡花，春雨過後就會大爆發，一波波接力綻放。（記者黃美珠攝）

春雨綿綿，卻是雪白咖啡花登場的時序。北台灣想就近一睹咖啡花真容，把握到這個月底之前，約莫還有3週時間，可以到新竹縣關西鎮的馬武督地區衝一波。

有限責任新竹縣馬武督咖啡生產合作社理事主席宋明光說，關西馬武督是國內近年新崛起的咖啡產地，社員中的22名農戶，不是友善耕作就是有機栽種咖啡；而他等8戶農戶更響應中央推動的生態給付政策，除前述耕作友善農地外，還積極營造友善野生動物的農地環境，以此豐富多樣化咖啡莊園內的生態，使各個咖啡莊園都能成為很好的自然生態教室。

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社員劉振福退休後學種咖啡而斜槓投入農業，他發現營造友善的多樣化生態環境其實不難，即便只是簡單地把枯枝集中堆放在一隅，也能幫助到很多野生動物，他對於能運用生態工法種出對土地、自然、乃至對農民和咖啡愛好者多贏的咖啡感到意義非凡。

另名社員鍾瑞香則說，很多人愛喝咖啡，咖啡豆也看了不少，但實際看過咖啡花的人卻不多。她的日本女婿就是為了欣賞咖啡花，曾特別攜家帶眷趁著咖啡花季回台省親也滿足好奇心。

宋明光說，咖啡花隨著每年11月左右、第一道東北季風颳起時綻放，接著到隔年春雨後就大爆發，現在正是盛開之際。每波咖啡花綻放的時間其實就短短3天，但是莊園內的咖啡花此起彼落，猶如接力賽般，在4月底之前都可欣賞得到，有興趣的人可用03-5478225跟合作社陳經理聯繫。

雪白的咖啡花，春雨過後就會大爆發，有意賞花者，把握4月底前預約。（記者黃美珠攝）

馬武督咖啡農鍾瑞香（左起依序往右）、劉振福、宋明光、范振烟、張紹明自豪他們的咖啡莊園充滿生物多樣性，是天然的生態教室。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮馬武督咖啡農友劉振福把修剪下的樹枝堆疊在農地上，營造野生動物的自然棲地。（記者黃美珠攝）

春雨過後是咖啡花盛開的時序，農友們互相交流如何堅持生態工法，卻讓咖啡漲得更好，花開更美。（記者黃美珠攝）

春雨過後是咖啡花盛開的時序，農友們互相交流如何堅持生態工法，卻讓咖啡漲得更好，花開更美。（記者黃美珠攝）

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