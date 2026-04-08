為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農林漁牧業普查4/10起跑 南投縣主計處提醒填報可抽10萬元商品卡

    2026/04/08 07:02 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府宣導農林漁牧業普查，籲民眾配合此項重要國勢普查。（南投縣政府提供）

    南投縣政府宣導農林漁牧業普查，籲民眾配合此項重要國勢普查。（南投縣政府提供）

    5年1次的農林漁牧業普查將從4月10日正式起跑，收到行政院主計總處寄發致受訪戶（單位）函的民眾，只要成功完成網路填報，普查員就不會再去訪問，並有機會抽中最高10萬元商品卡。

    南投縣政府主計處表示，農林漁牧業普查採二階段方式蒐集資料，第一階段於4月10日至4月30日，由行政院主計總處寄發致受訪戶（單位）函，民眾收到通知函後可自行上網填報；第二階段於5月1日至6月30日，由縣府及各鄉鎮市公所派員實地訪查。

    縣府表示，凡是經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業者，都是普查對象，所有填報資料僅用於整體統計分析，不會作為課稅依據，個人資料絕對保密，請安心填寫。

    鑑於詐騙集團猖獗，縣府嚴格要求普查員遵守「3不加2會」的工作守則，「3不」是「普查員不會洩漏個資給任何人、不會詢問與普查表無關資料、不會要求提供帳戶或存摺」；「2會」是「普查員會佩戴普查員證，也會親自遞送致受訪戶函」

    縣府強調，為鼓勵民眾上網填報，主計總處規劃網路填報抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡，完整獎項內容及名額將公布於行政院主計總處114年農林漁牧業普查專區，若是受訪農民對普查仍有疑慮，可以撥打縣政府主計處專線049-2232875、2201024或洽詢各公所，也可以透過165反詐騙專線來確認普查作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播