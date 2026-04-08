農林漁牧業普查4/10起跑 南投縣主計處提醒填報可抽10萬元商品卡

南投縣政府宣導農林漁牧業普查，籲民眾配合此項重要國勢普查。（南投縣政府提供）

5年1次的農林漁牧業普查將從4月10日正式起跑，收到行政院主計總處寄發致受訪戶（單位）函的民眾，只要成功完成網路填報，普查員就不會再去訪問，並有機會抽中最高10萬元商品卡。

南投縣政府主計處表示，農林漁牧業普查採二階段方式蒐集資料，第一階段於4月10日至4月30日，由行政院主計總處寄發致受訪戶（單位）函，民眾收到通知函後可自行上網填報；第二階段於5月1日至6月30日，由縣府及各鄉鎮市公所派員實地訪查。

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縣府表示，凡是經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業者，都是普查對象，所有填報資料僅用於整體統計分析，不會作為課稅依據，個人資料絕對保密，請安心填寫。

鑑於詐騙集團猖獗，縣府嚴格要求普查員遵守「3不加2會」的工作守則，「3不」是「普查員不會洩漏個資給任何人、不會詢問與普查表無關資料、不會要求提供帳戶或存摺」；「2會」是「普查員會佩戴普查員證，也會親自遞送致受訪戶函」

縣府強調，為鼓勵民眾上網填報，主計總處規劃網路填報抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡，完整獎項內容及名額將公布於行政院主計總處114年農林漁牧業普查專區，若是受訪農民對普查仍有疑慮，可以撥打縣政府主計處專線049-2232875、2201024或洽詢各公所，也可以透過165反詐騙專線來確認普查作業。

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