04/08各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席鄭南榕殉道37週年追思紀念會表示，千千萬萬民主運動的前輩犧牲奉獻，台灣才有今天民主自由開放。（記者塗建榮攝）

自由時報

鄭麗文赴中 喊和平之旅 賴：和平不是靠獨裁者賞賜

國民黨主席鄭麗文昨天赴中展開「二〇二六和平之旅」，總統賴清德昨天表示，台灣走過黑暗專制獨裁到今天民主自由開放，這不是獨裁者的賞賜，而是民主運動的前輩犧牲奉獻，無論在什麼樣的危險之下，都不應該走回頭路，因為民主是台灣唯一的活路，和平更不是靠獨裁者賞賜，是靠實力，不是沒有戰爭就擁有和平，還要確保台灣主權，才能得到真正的和平。

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彰化縣長提名擺不平 國民黨換黨部主委 謝衣鳯拒任黨副秘書長：仍未放棄

國民黨彰化縣長提名原本由立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章角逐，黨中央卻沒收初選，擬徵召前考紀會主委、律師魏平政，昨更公布謝接任副秘書長，謝的黨部主委懸缺由前立委、前全國農會理事長蕭景田接任；謝衣鳯則以避免引發「條件交換退選」質疑，婉拒接受新職，這些變卦也讓藍營彰化縣長提名再陷紛亂。

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吸毒後 在苗栗街頭揮刀 隨機砍傷3人 判刑29年

四十九歲男子邱明治去年十月二日吸食安非他命毒品後，將利刃以黑色膠帶捆綁於左手，騎機車在苗栗市街頭隨機尋找殺害對象，當街砍傷兩名放學途中的國小女童及一名五十歲林姓男子，三人皆受重傷，所幸經治療後均已出院。苗栗地方法院審理認定，邱男犯三次殺人未遂罪，判處有期徒刑廿九年。

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聯合報

和平之旅 鄭麗文：九二共識歷久彌新

國民黨主席鄭麗文昨天率團抵達上海，隨即轉赴南京，昨晚接受中共中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文在晚宴上致詞強調，此行有四項重大的歷史意義，首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突；兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。宋濤則稱，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。

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最後通牒時限將至！ 川普放話毀滅伊朗文明

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒時限至美東時間七日晚間八時（台灣時間八日早上八時），他威脅伊朗若不達成和平協議重啟荷莫茲海峽，將轟炸其橋梁和發電廠，七日並發文稱整個伊朗文明可能滅亡。

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中國時報

鄭麗文：政治分歧不必然導致衝突

國民黨主席鄭麗文7日下午抵達上海，中共中央台辦晚間在南京為其舉行歡迎晚宴。主任宋濤致詞提出三點期望，包括堅持九二共識、反對台獨；兩岸交流合作不可阻擋；堅定為民族謀復興，並批評民進黨當局勾連外部勢力，將台灣推向危險境地。鄭麗文則表示，此行兩岸可共同證明政治分歧不必然導致衝突，有能力與智慧以和平方式解決問題，稱九二共識、反對台獨仍是歷久彌新的政治基礎。

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美軍狂轟哈格島 川普威脅文明將亡

美國總統川普要求伊朗於美東時間7日晚間8時（台灣時間8日早上8時）前，重開荷莫茲海峽。隨著最後通牒期限逼近，川普7日發文威脅伊朗稱，「今晚，整個文明將消亡」；同時傳出美軍再次打擊伊朗的石油出口樞紐哈格島。伊朗官員則號召年輕人，在全國各地發電廠周圍組成「人鏈」。

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國民黨彰化縣長提名將採徵召方式，爭取提名的立委謝衣鳯強調仍未放棄，婉拒接任副秘書長。（資料照）

男子邱明治去年10月吸食安非他命毒品後，在街頭隨機砍傷3人，苗栗地方法院判處有期徒刑29年。（資料照）

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