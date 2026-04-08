高市投入10.9億元 改善典寶溪流域淹水

水利局加高典寶溪護岸，完成12公里防洪牆。（記者陳文嬋攝）

2024年凱米颱風造成高雄市岡山區嚴重淹水災情，水利局投入10.9億元，推動多項典寶溪排水防洪工程，加高護岸完成12公里防洪牆，並增加滯洪池蓄洪量29.5萬噸，將於4月底完成，還有石螺潭排水防洪牆增高工程、潭子底抽水站增設抽水機組等，預計5月完工，大幅提升防洪能力，改善地方積淹水。

前年凱米颱風挾帶致災性降雨量，造成典寶溪排水及其支流大遼排水多處溢堤淹水，水利局因應氣候變遷下極端降雨，參考凱米颱風降雨數據，模擬典寶溪流域洪災風險程度後，研擬出整體流域治理方案。

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水利局考量既有排水護岸高度難以因應極端降雨，採取因地制宜方式，推動多項改善工程，除保留既有防洪牆，加高30至80公分，完成防洪牆工程，全長12公里，強化高風險淹水地區防洪量能。

水利局也擴大劉厝滯洪池、白米滯洪池蓄洪量工程，合計增加蓄洪量約29.5萬噸，加上現有蓄洪能力，總蓄洪量可達178萬噸，預計4月底完工。

水利局並推動石螺潭排水匯流口處防洪牆增高工程，以及潭子底抽水站增設抽水機組等，預計5月完工。

水利局因應頻繁極端降雨，今年持續推動芋寮滯洪池第3、4期工程，目前辦理工程發包作業，預計明年完工，提升典寶溪流域防洪韌性。

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