金門文化局會勘遭破壞古蹟陳顯墓 陳福海：先保護再修回原狀

金門有623年歷史的古蹟陳顯墓遭人破壞，縣長陳福海親往實勘。（記者吳正庭攝）

金門有623年歷史的古蹟陳顯墓遭人破壞，縣長陳福海今天前往現場實勘，要求縣文化局先行保護，再修建回復原狀，並評估在文化資產周邊重要路口布設監視系統。警方表示，已組專案小組全力緝捕嫌犯。

陳福海由縣文化局長陳榮昌、縣警察局長黃壬聰陪同，與金門下坑六郎公派下陳氏宗親會總會長陳滄江、縣文化局古墓普查計畫主持人陳炳容、共同主持人曾逸仁、風水民俗工作者許逸俊等人，前往金湖鎮後園南側濱海處的陳顯墓會勘。

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文化局表示，陳顯墓遭破壞的是墓龜（墓塚）部分，墓塚結構由上往下是覆土層、三合土層、紅土層，歹徒疑似用鐵鏟破除墓龜表層的花崗石片，準備再往下挖，卻遇到含有糯米的三合土層，這層因為質地堅硬，無法挖穿，歹徒放棄挖掘，初步研判還沒有挖破到棺槨。

陳福海說，陳顯墓是金門重要文化資產，具傳奇故事，「我們會認真看待」；對於陳顯墓遭破壞，深表痛心，也指示先做好防水措施，再進行搶修作業。請金湖鎮公所協助墓體周圍雜草清除，並檢視周遭是否有墓龜構件散落？他要求相關單位評估於古墓周遭進出路口增設監視器，避免憾事重演。

針對陳姓宗親反映，每年祭祖掃墓，宗族都可自行辦理，但墓地周遭與墓道碑步道雜草範圍體大，地籍有公也有私，希望縣府協助環境清除。對此，陳福海說，可由宗親會依法向國有財產署申辦承租或認養與管理周遭環境清理等作業。

陳福海強調，修復古墓應秉持「修舊如舊」，以不動墓體，保留原墓構件做修復原則，才能將古墓的價值保存給後代子孫。

金門縣警察局金湖分局長黃智銘表示，目前僅知遭到破壞，還未發現有物品失竊，已組專案小組全力緝捕嫌犯。

金門古蹟陳顯墓遭人破壞，縣長陳福海（右一）前往現場與陳氏宗親商討修復時程，並指示文化局先行保護再修復原狀。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局金湖分局長黃智銘表示，已組專案小組全力緝凶。 （記者吳正庭攝）

金門古蹟陳顯墓遭人破壞，縣文化局邀集陳氏宗親及學者到場會勘。（記者吳正庭攝）

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