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    首頁 > 生活

    95歲國寶陳錫煌當導師 布袋戲工作坊4/12開課

    2026/04/07 22:21 中央社
    多次獲得人間國寶認證的布袋戲大師陳錫煌。（中央社）

    多次獲得人間國寶認證的布袋戲大師陳錫煌。（中央社）

    兩度獲人間國寶認證的布袋戲大師陳錫煌，年過95歲仍心繫傳統布袋戲教學，連續17年推動「掌藝薪傳─大師工作坊」，今年將於12日開課。

    陳錫煌接受中央社訪問表示，他從13歲開始學布袋戲，歷經近數十年學習及演出經驗，深刻感受到傳統布袋戲的優美，後來更從出國演出的經驗中，看到外人對這項藝術的崇拜與欣賞，再不好好珍惜、保存，恐怕會失傳。

    陳錫煌從事布袋戲推廣及教學超過一甲子，近年還學當YouTuber上網開課，更與教學單位合作教機器人演布袋戲。

    陳錫煌說，可惜時代在進步，高科技使人分心，布袋戲觀賞人口愈來愈少，所幸台北偶戲館年年舉行大師工作坊，讓他可以將這項傳統技藝傳授下去，他一個人的力量雖然有限，但只要有人肯學，他一定會繼續教下去。

    根據台北偶戲館公布訊息，第17屆「掌藝薪傳─115年大師工作坊」將於台北偶戲館開設，由陳錫煌擔任導師，藝師及藝生擔任助教，4月12日至11月1日期間，每週日固定授課，地點在台北偶戲館；課程包括前場操偶班、後場音樂班、工藝製作班、雕刻藝術班，結業成果發表將在台北霞海城隍廟廟埕舉行。

    陳錫煌「掌藝薪傳－大師工作坊」即起開放報名，報名洽台北偶戲館。

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