出國參加婚禮「穿太休閒」丟臉？ 網掀論戰：台灣不搶新人風采

一名網友分享在國外參加婚禮的超尷尬經驗，引發鄉民熱議。（示意圖）

一名網友近日在網上分享在國外參加婚禮，全場只有自己沒穿西裝的超尷尬經驗，引發鄉民熱議，許多人直言台灣人隨意穿搭就去參加別人婚禮的「陋習」看在外國人眼裡非常不禮貌，但也有人直言，台灣人參加婚禮通常不穿太正式其實是有原因的。

一位網友最近在Threads上發文表示，他受邀參加泰國友人的婚禮，一到現場竟發現個個西裝筆挺，只有自己穿得較為休閒，整個超突兀，而且現場的來賓有不少都來頭不小，甚至有演員、政壇的權貴，讓原PO直呼「史上最尷尬，丟臉丟到國外，有如裸奔在路上的惡夢實現。」

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該貼文曝光後掀起熱烈討論，「很多台灣人沒有什麼場合該穿什麼衣服的觀念，講好聽是隨性，講難聽是失禮」、「參加別人婚禮穿得太休閒，其實看在外國人眼裡很沒禮貌」、「參加過國外的婚禮就會知道普遍臺灣人對於正式場合的服裝禮儀和認知有多糟糕」、「看過這麼多國的婚禮，基本上就台灣人穿的最隨便」、「台灣人參加婚禮習慣隨便穿的陋習真的該改一改」。

不過也有人表示，「台灣人參加婚禮不穿得太正式，是為了不搶過新人的風采」、「婚禮本來就應該讓結婚的新人成為全場亮點，參加者當綠葉才是尊重」、「每個地方本來就有不同的文化與習慣，穿西裝參加婚禮是歐美文化長期形成的規範，但在台灣多數情況是以輕鬆、得體為主去參加喜宴，這也是一種文化」、「真正的主角是新人，多數新人其實根本不在意你是不是穿西裝或有多正式的著裝，只在意你是否帶著祝福來參加」。

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