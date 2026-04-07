兒童遊戲場無預警停業！消費者控涉儲值詐騙 業者回應了

簡任消保官葉家豪說明，由於「聰明小玩家」一直主張契約當事人是微風百貨，但其實該案的契約當事人就是「聰明小玩家」業者，須肩負起後續退款責任。（記者孫唯容攝）

位在北市微風百貨的室內親子館業者「聰明小玩家」，遭多名家長陳情無預警突停業，更控訴業者在明知與百貨契約到期、即將斷電、封櫃前夕，竟還發動「最後一波」優惠誘騙家長儲值數萬元，還有受害者為爭取權益慘遭肉搜。台北市議員許淑華7日召開記者會，要求北市府相關單位協助消費者退費，並提出集體訴訟。「聰明小玩家」蔣姓主管回應表示，他們並未在去年10月得知封櫃消息，而是在12月29日才臨時被通知，且今年1月1日就被斷電。

許淑華在記者會中指出，「聰明小玩家」業者早在去年10月就被微風百貨發現，收取儲值金，違反百貨進駐合約，並於12月31日終止契約、今年1月10日要斷電、封櫃，卻仍在去年10至12月期間請家長們持續儲值，誘騙消費者分別儲值數千元至數萬元不等，受害者自組自救會，受害人數超過50人，目前最高單筆消費金額為1萬3800元，總受騙金額恐高達數十萬元。

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受害家長控訴，至今未見任何具體的退款機制，由於業者公司設立地點在新竹縣，竹北館仍在營業中，原欲打算協商至該館繼續使用儲值金或退費，豈料遭業者拒絕，業者甚至肉搜被害家長、私訊家長社群帳號，還有身為教師的受害家長，遭業者致電校方威脅，不少家長為自保只能退出自救會。

簡任消保官葉家豪說明，經查，業者公司登記在新竹縣，北市府已立即啟動行政調查，要求業者提出說明，以及後續退款方案，由於「聰明小玩家」一直主張契約當事人為微風百貨，但其實該案的契約當事人就是聰明小玩家業者，必須肩負起後續退款責任。

葉家豪表示，目前北市已接獲23筆消費爭議，待第一次消費爭議申訴程序結束後，消費者可再向北市府消保官提第二次申訴，接著進入申請調解程序，若業者不配合出席將於北市消保官網頁公告。

針對消費者該如何獲得退費？「聰明小玩家」蔣姓主管晚間受訪強調，消費者應找發票的開立方微風百貨退費。至於為何在封櫃、斷電前仍在推銷儲值，蔣姓主管表示，他們並未在去年10月得知封櫃消息，而是在12月29日才臨時被通知，且今年1月1日就被斷電，目前已對微風百貨提出民事、刑事告訴。

蔣姓主管指出，「聰明小玩家」去年10月中旬遭微風百貨違反契約扣押3個月營收，10至12月累積金額達80萬，他也表示，斷電等契約終止需經法院裁定，原合約終止日期為4月30日。

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