屏東「第一鮪」明東港魚市開拍 行情看俏

「馬上鮪大」拍賣會的宣傳車。（記者陳彥廷攝）

屏東琉球籍漁船「富漁慶2號」捕獲的鮪魚，順利成為屏東「第一鮪」，將於明天10點在東港魚市場盛大開拍，拍賣會「馬上鮪大」的宣傳車在路上穿梭廣告，預料場面熱鬧滾滾。

「黑鮪魚文化觀光季」經東港區漁會媒合市場端配合「海上去腮」鼓勵，承銷人也將獎勵提高到6公斤1尾，加上漁業署今年加碼的每尾2000元補助，對漁民的誘因將更提高，尤其生效的「第一鮪」更可望達到上萬元。

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今年的屏東「第一鮪」經驗明正身、且齊備海上去鰓、全程錄影後，正式成為「全台第一鮪」，東港區漁會今年以生肖馬年為題，打造「馬上鮪大」拍賣典禮，由於東港的第一鮪拍賣公斤單價現都已穩定破1萬元，可望拉抬全台灣的黑鮪魚魚價。

整個「黑鮪魚文化觀光季」經過25年的滾動調整，再加上黑鮪魚生態的休養生息，今年不僅配額大增，連帶「第一鮪」新增不少條件，包括4月1日起鉤，起鉤過程全程錄影，其中最重要的就是「海上去鰓」政策，從官方、立委到漁民團體再到承銷人，是通通動起來是全面推動。

東港區漁會表示，鰓是魚體最多血部位，捕獲後去內臟、去鰓立刻填入冰塊，可快速達到降溫保鮮效果，新鮮的魚在市場價格自然就好，也因為東港進港量極大，長期以來是議價、拍賣皆有，因此以去鰓有無作為拍賣順序有其困難，因此站在鼓勵的角度請漁民配合去鰓，今年在漁業署提高到1尾2000元後，也媒合各承銷人達成共識，有去鰓者從補貼5公斤變成6公斤。

立委徐富癸則說，感同身受漁民辛勞，而制度必須要跟著討海人實務走，因此他盡力爭取提高價格提高漁民的誘因，海上去鰓獎勵金從去年1000元提高到今年2000元，盼獎勵金加倍能鼓勵漁友們一同在海上去鰓，同時更讓我們的黑鮪魚保鮮及品質能更優化，讓漁獲價格能維持一定水準。

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