調查局卸任副局長領軍 找退休菁英組協會守護石虎

中華民國石虎保護協會已於3月19日通過內政部申請許可。（記者吳昇儒攝）

前調查局副局長孫承一去年卸任後，認為台灣雖邁進高齡社會，但拜現代醫學之賜，退休後仍能保持一定的體能、思考能力。為讓子孫們能看到一級保護的石虎，與平均60歲以上的好友們，成立「中華民國石虎保護協會」，更邀請今年退休的副局長吳以公加入團隊。協會第一步預計將深入北部山區，調查有無石虎獨立族群。

中華民國石虎保護協會創會理事長孫承一表示，因工作調動關係，讓自己可以到台灣各處山林走走，10多年來參加各類的登山活動，也萌生保護野生動物的念頭。與數十位登山好友聊天時，發現彼此家中均有飼養毛小孩，退休後便決定，成立保護石虎的協會。

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目前參加的50位會員們，平均年齡高達60歲，由張仕賢與蔡靜涵2位優秀企業家擔任副理事長，動保教授裴家騏與台灣管理學會ESG執行長齊德彰、廉政署前副署長沈鳳樑、台北地院國安專庭法官許凱傑都獲聘協會顧問。

此外，台北市調查處前副處長王光齊為協會秘書長、副局長吳以公也擔任常務監事，共同投入保育石虎行列。

孫理事長指出，協會已於3月19日通過內政部申請許可，由會員們樂捐累積經費或尋找支持者協助，暫未對外募捐；先前因有會員熱心，將給會員匯款的資料外流，一度造成誤會。協會主要會先針對學術方面進行保育動作，因學術調查需較高經費，且未必有成效，讓不少保育單位望之卻步。

目前已籌措好第一階段的經費，第一步規劃，是宜蘭、新北等山區，陸續有傳出發現石虎蹤跡，因此將進行北部地區石虎族群搜尋，釐清是否有其他獨立族群。第二步，將重新估算苗栗石虎主要族群數量，因保育重要的一個步驟，是要釐清族群數量。第三步，希望能與大專院校及學術機構合作，開放石虎學術研究計畫經費補助，由理事會、協會審核共同研究與進行監測保育。

孫承一說，將與各石虎保育團體保持良好互動，相互交流，重點是為台灣好、石虎好。台灣是一個文化多元、經濟發達、科技先進、民風善良的寶島，期待可以和野生動物共存共榮，而石虎的保育更可以和台灣互利共生。

前調查局長孫承一（右2）、吳以公（中）、副處長王光齊（右）及企業家張仕賢（左2）、動保學者裴家騏（左）一同討論協會未來動向。（記者吳昇儒攝）

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