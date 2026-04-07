春捲集體中毒柯志恩質疑抽檢質量雙失守 高市衛局：13件均無檢出

高雄市衛生局人員清明節前抽驗相關應景食品。（高雄市衛生局提供）

高雄市正義市場春捲爆發157人食物中毒，患者檢體初步檢出致病菌為沙門氏菌，國民黨立委柯志恩質疑，衛生局清明節前公布抽驗合格率 97.6%，卻發生大規模食物中毒事件，可見食安「量」與「質」雙重失守。衛生局回應，節前抽驗13件春捲，均無檢出沙門氏菌。

柯志恩指出，食安清明專案桃園市抽驗255件，其他四都也多落在50至90件間，高雄僅抽查41件，樣本數相對偏低；且春捲屬複合式熟食，核心致病風險主要來自微生物孳生（如沙門氏菌），抽檢重點卻放在農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、動物用藥及黃麴毒素等項目，未針對致病菌檢測。​

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高雄衛生局說明，3月27日新聞稿發布兒童節及清明節專案完成檢驗共41件，4月1、2日再加強抽檢春捲共8件，總計檢驗共49件，其中春捲共13件，抽驗地點涵蓋全市11個行政區，均依衛生標準檢驗沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、李斯特菌等項目，檢驗結果均合格，媒體所稱「完全未檢驗沙門氏菌」並非事實。

衛生局強調，食品安全稽查重點不在單純追求件數，而是依據歷年稽查結果與風險趨勢，採取精準風險導向管理。分析近3年清明專案不合格案件品項，主要集中於高風險節令食品與農產品。

今年稽查策略是依近年數據滾動調整，優先聚焦潤餅、春捲、花生粉、豆製品、潤餅皮及散裝糖果等高風險品項，強化微生物、食品添加物、黃麴毒素、非法色素及現場製程衛生查核。尤其春捲類食品風險在於現場製作流程、食材保存、溫度控制及人員操作衛生，並非僅靠增加低風險品項抽驗量即可有效預防。

高雄市衛生局公布清明節前抽檢春捲名單，13件均未檢出沙門氏桿菌。（高雄市衛生局提供）

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