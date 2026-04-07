桃園8處歷史建築分期活化 文化局今年投入逾3.2億元拚修復

龍潭烏樹林翁宅祖堂六桂傳香。（桃園市文化局提供）

桃園市政府文化局提案東門國小日式宿舍、新屋葉芳題老屋、龍潭烏樹林翁宅祖堂六桂傳香、馬祖新村第四期、八德敦德堂、大溪林宅梅鶴山莊、憲光二村二期及楊梅分局警察宿舍群等8項修復或規劃設計案同步推動，總經費逾3.2億元，另向中央爭取前空軍基地再造歷史現場2.0等4項補助計畫。

文化局長邱正生表示，桃園市歷史建築「東門國小日式宿舍」興建於日治昭和9年，為原桃園第二公學校建校時期唯一留存的校長宿舍，並於2021年登錄為歷史建築。本案於前年獲文化部文化資產局補助，現正辦理規劃設計，預計今年8月完成設計，工程總經費約3100萬元。

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新屋市定古蹟「葉芳題老屋」興建於日治昭和3年，未來將以「大牛欄客庄生活故事館」為活化主題，規劃設計於前年獲補助，目前辦理規劃設計中，預計今年10月完成設計，工程總經費約5800萬元；龍潭歷史建築「烏樹林翁宅祖堂六桂傳香」創建於清嘉慶8年，規劃設計前年獲補助，目前辦理規劃設計中，預計今年10月完成設計，工程經費約2850萬元。

在眷村與聚落修復方面，「馬祖新村第四期修復再利用工程」以B區為主要整修範圍，其餘A、C區列為零星整修項目，預計今年4月啟動工程發包。「憲光二村第二期修復及再利用工程」主要工項包含第9至11排建物修繕、結構補強及景觀改善等，總經費8540萬元，前年獲文化部文化資產局補助3300萬元，預計明年4月竣工。

「楊梅分局警察宿舍群」修復工程於2017年登錄為歷史建築，總經費7880萬元，獲客家委員會補助6040萬元，去年開工，預計明年8月竣工，未來將串聯楊梅故事園區，帶動在地客家文化發展。

歷史建築「八德敦德堂」第一期修復工程總經費2274萬元，已於前年開工，今年4月完成驗收；第二期工程由所有權人自籌辦理，文化局協助督導施工紀錄，於今年2月竣工。另大溪林宅梅鶴山莊第四期修復工程總經費3700萬元，前年獲文化部文化資產局補助2405萬元，預計明年5月竣工，將修復右三護龍建築，並保存傳統工藝特色。

此外，包括前空軍基地再造歷史現場2.0、中壢龍岡圓環軍人雕像及周邊營舍「原憲兵營使用兵舍」修復工程、東門國小日式宿舍修復工程，以及憲光二村下階段修復工程等計畫。

新屋葉芳題老屋。（桃園市文化局提供）

八德敦德堂。（桃園市文化局提供）

東門國小日式宿舍。（桃園市文化局提供）

馬祖新村第四期。（桃園市文化局提供）

大溪林宅梅鶴山莊。（桃園市文化局提供）

楊梅分局警察宿舍群。（桃園市文化局提供）

憲光二村二期。（桃園市文化局提供）

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