宜蘭礁溪魚塭驚見鳥網 3野鳥慘死掛半空 縣府將稽查拆除

宜蘭礁溪傳出魚塭周遭架設鳥網，野鳥誤入鳥網後纏繞死亡。（圖由福爾摩沙野鳥保育協會提供）

宜蘭縣礁溪鄉傳出養殖業者在魚塭周遭架設鳥網，今天（7日）被鳥友發現3隻野鳥誤入鳥網後纏繞死亡。宜蘭縣政府農業處回應，明天會派員稽查，若未經申請擅自架設，將逕自拆除，如果有保育鳥類死亡，架設者恐吃上官司。

鳥友到礁溪鄉養殖區拍鳥，目睹2處魚塭周邊架設鳥網，3隻不知名鳥類誤闖鳥網無法脫身而慘死，鳥屍高掛半空中，微風吹飄出異味，擔心若不拆除，恐有更多鳥類受害。

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福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷說，宜蘭縣是國內拍鳥熱區，最近現蹤的鳥類，有黑面琵鷺、黑腹燕鷗、高翹鴴、斑尾鷸等等，魚塭旁架設鳥網，合法性受到質疑，盼主管機關發揮公權力妥善處置。

宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔說，如果沒有申請就在田間、魚塭架設鳥網，獵捕到一般類野生動物，將面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰，捕到保育類野生動物，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬以上100萬元以下罰金，呼籲各界勿以身試法。

縣府農業處建議農漁民採用友善方式驅鳥，例如設立稻草人、吊掛廢棄光碟、插旗幟、燃放鞭炮製造聲響，詳情可向縣府畜產科詢問。

野鳥誤闖礁溪魚塭鳥網後無法脫身而慘死。（圖由福爾摩沙野鳥保育協會提供）

鳥網若造成保育鳥類死亡，架設者恐吃上官司。（圖由福爾摩沙野鳥保育協會提供）

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