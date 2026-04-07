北士科交通利多 首條公車4/10起上路 「社子輕軌」升級中運量捷運

台北市議員林杏兒主持說明會。（記者董冠怡攝）

北投士林科技園區預計2041年完成全區開發，台北市政府預期包含居住及就業人口在內，每天將有10.5萬人次進出。市議員林杏兒今（7）日邀集相關單位商討未來交通發展規劃。捷運工程局長鄭德發表示，行經北士科的「社子─士林─北投─大同區域路網（舊稱社子輕軌）」正在辦理評估作業，並首度證實將從輕軌升級「中運量」捷運。不過，捷運建設動輒數年，為解燃眉之急，交通局規劃4月10日起開設北士科至芝山站、士東路的第1條公車路線。

交通局預估，北士科2041年完成全區開發後，預期會有1.5萬人居住與5.3萬人就業，包含來自淡水、八里、士林、北投、台北市區和桃園、三重、蘆洲，預估每天會有10.5萬人次進出。

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林杏兒今年1月曾為北士科交通召開協調會，今再開會追蹤捷運路網規劃等進度，建議可將北士科園區到芝山站的路線，單獨設計為「北士科線」，機廠則可選定現在的台北市監理所用地，規劃完成先呈報給行政院核定後開始興建，盡早完工，解決園區大眾運輸運量不足的問題，也要求加強規劃福國路公車專用道路型設計、北士科公車路線行駛等議題。

與會北士科業者發言詢問「社子─士林─北投─大同區域路網」定調為輕軌或中運量，鄭德發回應，輕軌已無法解決交通問題，將升等為中運量。捷運運量以單方向每小時載客數計算，輕軌5000人以下、中運量5000人至2萬人之間；已啟動優先路線評估，預計7月將整體路網評估計畫提報交通部審議備查。公路局也認同在北市監理站設置捷運機廠，後續配套規劃尚待和交通局討論。

公共運輸處指出，4月10日（週五）起闢駛北士科至芝山站、士東路的「北士科一路公車（代號BS1）」，平、假日各20個班次，同步調整市民小巴11路線節點。交通局補充，預計6月底開設第2條公車路線，3月起先透過紅68路線公車增開預約班次，試辦為期3個月；福國路建置公車專用道部分，預計6月底定案。

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