男球迷羞辱女子遭炎上 周偉航怒PO文：台中誰認識這一咖？

周偉航轉PO貼文，在臉書尋找這名嗆聲男子。（翻攝自臉書）

中職中信兄弟5日洲際棒球場賽事，有女球迷發文指，她勸導前方男球迷在「非站立應援區」不要站立擋住視線，卻遭嗆聲「女人不要講話」，還要旁人「女人不懂要教一下」等涉及性別歧視語言，中職會會長蔡其昌已表示，將進行了解和調查，政治評論員周偉航也轉PO貼文，在臉書尋找這名嗆聲男子。

也是中職資深球迷的周偉航，轉貼女球員PO出男球迷嗆聲時的照片，不客氣得說「洲際球場有個大哥好像很屌喔，嗆叫他坐下的女球迷不要講話。有沒有台中人知道這一咖的。」

請繼續往下閱讀...

這名女球迷（補習班老師）指控，這名中年男球迷坐在「非站立應援區」，為了要拍啦啦隊，站起來擋住整個看球視野，後排球迷紛紛要他坐下，不要影響其他人看球，女球迷也拍對方提醒「這個區域不能站」。

沒想到男球迷開始不斷回頭，對女球迷嗆聲做性別上的羞辱，質問「為什麼不能站」、「我最受不了女人跟我講這件事」，並對女球迷身旁的男性友人嗆聲「女人不懂要教一下，有gouts一點！」還說，「女人不要講話，你要不要跟我導歉」，其他球迷看不下去說話，對方還挑釁「你有種就出來跟我打一架！」

女球迷被男球迷「性別羞辱」，蔡其昌今天受訪也重申「希望球迷一起營造良善觀賽環境，棒球是不論性別、全家大小都適合觀賞的比賽。」強調，「聯盟未來，也會持續致力於改善觀賽環境。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法