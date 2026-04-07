「2026桃園桐花祭」4/18登場 用童趣視角傳承百年客家文化

充滿童趣的「2026桃園桐花祭」將於4月18日至5月9日浪漫登場。（記者李容萍攝）

「5月雪」要來囉！「2026桃園桐花祭」即將於4月18日至5月9日浪漫登場，副市長蘇俊賓今（7）日出席活動記者會表示，今年延續去年榮獲國際大獎的童趣視角，以「賞桐Give Me Five」為主題，串聯龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪等5區，讓跨世代在浪漫花海中對話，打造出會講故事的專屬「桐話祭」。

蘇俊賓表示，國內外有櫻花、蓮花、玫瑰等各種花季，但桃園的桐花祭與眾不同，不僅是1場視覺饗宴，更承載桃園90萬客家族群與在地產業100年來的發展脈絡，他高度肯定各區長與客家事務局的用心，期盼家長帶著小朋友參與時，不再僅止於「花很美、適合打卡」的表面層次，而是能深入了解花朵與祖先打拚的深厚關聯。

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蘇俊賓提到，1朵朵油桐花串聯起1條條精彩的社區路徑，結合在地社區發展協會的能量，展現桐花的深度意涵，將好吃、好玩與好故事完美揉合，讓桐花祭成為傳遞歷史與跨世代對話的最佳媒介，成為一場既美麗又會說故事的景觀盛宴。

客家局長范姜泰基說，去年首度規畫的兒童版桐花祭一舉榮獲美國MUSE繆思創意大獎「嘉年華活動類金獎」肯定，今年將活動全面升級，主視覺打造「童話桐花遊樂園」，邀請兒童樂團J HALL、還有魔術和泡泡表演，搭配手作桐花粄和粢粑、小小祭伯公漢服等專屬體驗，寓教於樂，讓客家文化向下扎根。

今年主打「賞桐Give Me Five」接力玩法，盤點出5區共13個賞桐秘境，並推出8條每年一開放即秒殺的特色桐花小旅行，今起在活動官網受理報名；主場活動將於4月18、19日在桃園市客家文化館起跑，緊接著4月25日到5月9日間，將由5區接力舉辦「桐樂會」。

為鼓勵民眾走入山林，參觀13個賞桐秘境，今年首度加碼推出官方LINE帳號電子集章活動，只要參觀秘境掃描QRcode，集滿1點即可獲得任天堂Switch 2電玩主機抽獎資格，集滿5點還能兌換限量好禮。

會中，蘇俊賓與雲朵姐姐、草莓姐姐及2名小女童，動手製作串起彩色版客家傳統點心「牛汶水」，看著小女童手腳俐落，蘇還幽默拜託「不要串這麼快！」逗樂全場。

桃園市副市長蘇俊賓（左三）與雲朵姐姐、草莓姐姐及2名小女童，共同製作串起彩色版客家傳統點心「牛汶水」。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左三）與雲朵姐姐、草莓姐姐及2名小女童，共同製作串起彩色版客家傳統點心「牛汶水」。（記者李容萍攝）

「2026桃園桐花祭」將於4月18日至5月9日浪漫登場，特色桐花小旅行報名開跑。（記者李容萍攝）

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