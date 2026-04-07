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    首頁 > 生活

    瓦斯桶用太久會收容器費？台南消防局：簽約搞懂使用規定保權益

    2026/04/07 18:59 記者王俊忠／台南報導
    南市消防局提醒民眾購用瓦斯桶時，應與業者簽訂定型化契約，以保障自己權益。（南市消防局提供）

    南市消防局提醒民眾購用瓦斯桶時，應與業者簽訂定型化契約，以保障自己權益。（南市消防局提供）

    台南市府消防局為保障市民使用桶裝瓦斯的安全與消費權益，提醒市民朋友向瓦斯行購買液化石油氣時，簽訂「家用液化石油氣供氣定型化契約」，透過契約明確規範雙方權利義務，以降低消費爭議發生。民眾需留意若1桶瓦斯桶使用超過1年才返還，瓦斯業者得酌收容器使用費。

    消防局表示，依據過往統計分析，瓦斯消費糾紛多集中在瓦斯桶保證金退還、容器使用費收取及費用不透明等問題。依據瓦斯定型化契約內規範，瓦斯桶保證金於契約終止時可以返還民眾，以保障消費者權益。如民眾遇有瓦斯消費爭議，可撥打消費者保護專線1950，或向南市消費者服務中心提出申訴，以維護自身權益。

    南市消防局長楊宗林特別提醒市民注意瓦斯「容器使用費」相關規定，依應記載及不得記載內容，當同1桶瓦斯桶使用時間超過1年後才返還，業者得向消費者酌收容器使用費，但不得超過200元台幣；使用超過2年返還者，也不得超過400元。提醒民眾留意使用時間及收費標準，如遇使用瓦斯桶未滿1年即收費或有超收情形，均屬不當收費。

    台南市長黃偉哲也提醒民眾，平時應注意瓦斯軟管是否老化、使用環境保持通風，並落實「人離火熄」原則，降低火災事故發生風險。消防局也會持續加強向民眾及瓦斯行業者宣導定型化契約相關規定，以維護市民使用瓦斯安全與權益。

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